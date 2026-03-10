Hrvatska na ITB Berlinu predstavila novi katalog zdravstvenog turizma i najavila velika ulaganja

Hrvatska gospodarska komora na turističkom sajmu ITB Berlin predstavila je novi digitalni alat namijenjen promociji domaće ponude zdravstvenog turizma, Katalog zdravstvenog turizma. Riječ je o platformi razvijenoj u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskom turističkom zajednicom u sklopu brenda Health tourism Croatia, čija je svrha povezati i međunarodno promovirati hrvatske pružatelje medicinskih, lječilišnih te wellness usluga. Katalog tvrtkama omogućuje veću vidljivost na tržištu, lakše povezivanje s partnerima i učinkovitiji izlazak na nova tržišta.

"Katalog zdravstvenog turizma trenutno okuplja članice Zajednice zdravstvenog turizma HGK koje se i predstavljaju na sajmu u Berlinu. Riječ je o hrvatskim lječilištima, centrima medicinske rehabilitacijske te spa i wellness centima. Cilj nam je do kraja godine okupiti reprezentativan broj tvrtki iz ovoga sektora kako bi katalog postao centralno mjesto za daljnji razvoj i jačanje ekosustava zdravstvenog turizma u Hrvatskoj. Sajam u Berlinu je prilika za predstavljanje specifičnosti hrvatske ponude s jedne strane, dok s druge, tvrtke dobivaju uvid u globalne trendove, inovacije i standarde koji oblikuju budućnost zdravstvenog turizma,“ poručila je Andreja Vukojević, potpredsjednica HGK.

ITB Berlin ubraja se među najvažnije svjetske turističke sajmove i ključna je platforma za predstavljanje hrvatskih pružatelja zdravstvenih usluga međunarodnom tržištu. Takvi događaji otvaraju izravan pristup partnerima ponajprije iz Njemačke, ali i drugih europskih zemalja u kojima postoji snažna potražnja za kvalitetnim i dostupnim zdravstvenim tretmanima.

"Sudjelovanje naših pružatelja usluga na ITB Berlin iznimna je prilika za dodatno snažno pozicioniranje zdravstvenog turizma Hrvatske na jednom od najvažnijih turističkih sajmova. Ministarstvo turizma i sporta kroz sustav potpora i strateških ulaganja kontinuirano potiče razvoj zdravstvenog turizma kao jednog od najperspektivnijih segmenata naše ponude. Time jačamo kvalitetu, konkurentnost i prepoznatljivost te učvršćujemo Hrvatsku kao destinaciju izvrsnosti, posebice u području lječilišnog turizma. Istodobno, Ministarstvo zdravstva je dodjeljivanjem statusa pružatelja lječilišnih usluga stvorilo čvrst institucionalni okvir koji dodatno podiže razinu povjerenja i otvara vrata snažnijem međunarodnom pozicioniranju Hrvatske. Na taj način povezujemo zdravstveni sustav i turistički sektor u zajedničkom cilju, a to je stvaranje cjelogodišnje, visokokvalitetne i održive ponude", pojašnjava ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Poruka panela „Your next health & wellness journey starts in Croatia“, održanog u sklopu sajma, bila je jasna, Hrvatska se sve snažnije profilira kao sigurna, dostupna i autentična wellness destinacija. Na panelu su predstavnici HGK-a, HTZ-a i specijaliziranih lječilišta govorili o potencijalu prirodnih ljekovitih resursa, visokoj razini medicinskih standarda te prednostima koje Hrvatska ima u razvoju zdravstvenog turizma.

"Hrvatski zdravstveni turizam danas ulazi u novu razvojnu fazu, fokus se snažno usmjerava na međunarodno tržište i stvaranje prepoznatljivog identiteta Hrvatske kao destinacije zdravlja i dobrobiti. Zajednički nastup u Berlinu pokazuje kako sektor djeluje koordinirano, s jasnom ambicijom privlačenja gostiju više dodane vrijednosti te pozicioniranja Hrvatske kao kvalitetne i pouzdane europske ‘boutique’ destinacije zdravstvenog turizma", izjavila je Ivana Kolar, predsjednica Zajednice zdravstvenog turizma HGK.

Razvoj sektora prati i niz investicija usmjerenih na modernizaciju infrastrukture i podizanje kvalitete usluga. Među primjerima su Stubičke Toplice i Specijalna bolnica Biokovka, čije su usluge uvrštene u Katalog zdravstvenog turizma.

"Upravo provodimo investicijski ciklus vrijedan 17,6 milijuna eura kojim se gradi lječilišni hotel kategorije četiri zvjezdice, natkriva bazenski kompleks s wellness sadržajima te proširuju terapijski i rehabilitacijski kapaciteti. Projekt se financira sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz potporu od 99,33 posto te uključuje modernizaciju infrastrukture radi dugoročne energetske i organizacijske učinkovitosti. Završetkom investicije povećat će se dostupnost rehabilitacijskih usluga te stvoriti uvjeti za razvoj preventivnih programa i cjelogodišnjeg zdravstvenog turizma, uz nova radna mjesta i jačanje konkurentnosti destinacije. Otvorenje hotela planirano je u kolovozu ove godine", najavila je Zorica Capar, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

"Projekt Biokovka 5.0, sufinanciran sredstvima NPOO-a, obuhvaća energetsku obnovu objekta, ugradnju fotonaponske elektrane i digitalnu modernizaciju poslovanja. Provedbom mjera očekujemo smanjenje godišnje potrošnje energije za više od 623.000 kWh što je oko 40 posto te smanjenje emisija CO₂ za gotovo 99 tona godišnje. Projekt će omogućiti cjelogodišnje poslovanje, veću popunjenost izvan sezone i dodatno jačanje zdravstvenog i wellness turizma na području Makarske rivijere", kaže Marko Ožić-Bebek, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka.

Na ovogodišnjem ITB Berlinu sudjeluje ukupno 13 hrvatskih izlagača: deset specijalnih bolnica i lječilišta, jedan wellness hotel, klaster te konzultantska tvrtka specijalizirana za projekte zdravstvenog turizma. Nastup je dio šireg djelovanja Zajednice zdravstvenog turizma HGK, koja koordinira zajedničke prezentacije članica, potiče razmjenu znanja i pridonosi izgradnji prepoznatljivog identiteta hrvatskog zdravstvenog turizma na međunarodnom tržištu.