ZDRAVSTVENI TURIZAM RASTE

Hrvatska na ITB Berlinu predstavila novi katalog zdravstvenog turizma i najavila velika ulaganja

Foto: HGK
VL
Autor
vecernji.hr
10.03.2026.
u 18:16

Na ovogodišnjem ITB Berlinu sudjeluje ukupno 13 hrvatskih izlagača: deset specijalnih bolnica i lječilišta, jedan wellness hotel, klaster te konzultantska tvrtka specijalizirana za projekte zdravstvenog turizma.

Hrvatska gospodarska komora na turističkom sajmu ITB Berlin predstavila je novi digitalni alat namijenjen promociji domaće ponude zdravstvenog turizma, Katalog zdravstvenog turizma. Riječ je o platformi razvijenoj u suradnji s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskom turističkom zajednicom u sklopu brenda Health tourism Croatia, čija je svrha povezati i međunarodno promovirati hrvatske pružatelje medicinskih, lječilišnih te wellness usluga. Katalog tvrtkama omogućuje veću vidljivost na tržištu, lakše povezivanje s partnerima i učinkovitiji izlazak na nova tržišta.

"Katalog zdravstvenog turizma trenutno okuplja članice Zajednice zdravstvenog turizma HGK koje se i predstavljaju na sajmu u Berlinu. Riječ je o hrvatskim lječilištima, centrima medicinske rehabilitacijske te spa i wellness centima. Cilj nam je do kraja godine okupiti reprezentativan broj tvrtki iz ovoga sektora kako bi katalog postao centralno mjesto za daljnji razvoj i jačanje ekosustava zdravstvenog turizma u Hrvatskoj. Sajam u Berlinu je prilika za predstavljanje specifičnosti hrvatske ponude s jedne strane, dok s druge, tvrtke dobivaju uvid u globalne trendove, inovacije i standarde koji oblikuju budućnost zdravstvenog turizma,“ poručila je Andreja Vukojević, potpredsjednica HGK.

ITB Berlin ubraja se među najvažnije svjetske turističke sajmove i ključna je platforma za predstavljanje hrvatskih pružatelja zdravstvenih usluga međunarodnom tržištu. Takvi događaji otvaraju izravan pristup partnerima ponajprije iz Njemačke, ali i drugih europskih zemalja u kojima postoji snažna potražnja za kvalitetnim i dostupnim zdravstvenim tretmanima.

"Sudjelovanje naših pružatelja usluga na ITB Berlin iznimna je prilika za dodatno snažno pozicioniranje zdravstvenog turizma Hrvatske na jednom od najvažnijih turističkih sajmova. Ministarstvo turizma i sporta kroz sustav potpora i strateških ulaganja kontinuirano potiče razvoj zdravstvenog turizma kao jednog od najperspektivnijih segmenata naše ponude. Time jačamo kvalitetu, konkurentnost i prepoznatljivost te učvršćujemo Hrvatsku kao destinaciju izvrsnosti, posebice u području lječilišnog turizma. Istodobno, Ministarstvo zdravstva je dodjeljivanjem statusa pružatelja lječilišnih usluga stvorilo čvrst institucionalni okvir koji dodatno podiže razinu povjerenja i otvara vrata snažnijem međunarodnom pozicioniranju Hrvatske. Na taj način povezujemo zdravstveni sustav i turistički sektor u zajedničkom cilju, a to je stvaranje cjelogodišnje, visokokvalitetne i održive ponude", pojašnjava ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Poruka panela „Your next health & wellness journey starts in Croatia“, održanog u sklopu sajma, bila je jasna, Hrvatska se sve snažnije profilira kao sigurna, dostupna i autentična wellness destinacija. Na panelu su predstavnici HGK-a, HTZ-a i specijaliziranih lječilišta govorili o potencijalu prirodnih ljekovitih resursa, visokoj razini medicinskih standarda te prednostima koje Hrvatska ima u razvoju zdravstvenog turizma.

"Hrvatski zdravstveni turizam danas ulazi u novu razvojnu fazu, fokus se snažno usmjerava na međunarodno tržište i stvaranje prepoznatljivog identiteta Hrvatske kao destinacije zdravlja i dobrobiti. Zajednički nastup u Berlinu pokazuje kako sektor djeluje koordinirano, s jasnom ambicijom privlačenja gostiju više dodane vrijednosti te pozicioniranja Hrvatske kao kvalitetne i pouzdane europske ‘boutique’ destinacije zdravstvenog turizma", izjavila je Ivana Kolar, predsjednica Zajednice zdravstvenog turizma HGK.

Razvoj sektora prati i niz investicija usmjerenih na modernizaciju infrastrukture i podizanje kvalitete usluga. Među primjerima su Stubičke Toplice i Specijalna bolnica Biokovka, čije su usluge uvrštene u Katalog zdravstvenog turizma.

"Upravo provodimo investicijski ciklus vrijedan 17,6 milijuna eura kojim se gradi lječilišni hotel kategorije četiri zvjezdice, natkriva bazenski kompleks s wellness sadržajima te proširuju terapijski i rehabilitacijski kapaciteti. Projekt se financira sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz potporu od 99,33 posto te uključuje modernizaciju infrastrukture radi dugoročne energetske i organizacijske učinkovitosti. Završetkom investicije povećat će se dostupnost rehabilitacijskih usluga te stvoriti uvjeti za razvoj preventivnih programa i cjelogodišnjeg zdravstvenog turizma, uz nova radna mjesta i jačanje konkurentnosti destinacije. Otvorenje hotela planirano je u kolovozu ove godine", najavila je Zorica Capar, ravnateljica Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

"Projekt Biokovka 5.0, sufinanciran sredstvima NPOO-a, obuhvaća energetsku obnovu objekta, ugradnju fotonaponske elektrane i digitalnu modernizaciju poslovanja. Provedbom mjera očekujemo smanjenje godišnje potrošnje energije za više od 623.000 kWh što je oko 40 posto te smanjenje emisija CO₂ za gotovo 99 tona godišnje. Projekt će omogućiti cjelogodišnje poslovanje, veću popunjenost izvan sezone i dodatno jačanje zdravstvenog i wellness turizma na području Makarske rivijere", kaže Marko Ožić-Bebek, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka.

Na ovogodišnjem ITB Berlinu sudjeluje ukupno 13 hrvatskih izlagača: deset specijalnih bolnica i lječilišta, jedan wellness hotel, klaster te konzultantska tvrtka specijalizirana za projekte zdravstvenog turizma. Nastup je dio šireg djelovanja Zajednice zdravstvenog turizma HGK, koja koordinira zajedničke prezentacije članica, potiče razmjenu znanja i pridonosi izgradnji prepoznatljivog identiteta hrvatskog zdravstvenog turizma na međunarodnom tržištu.

Ključne riječi
HGK ITB Berlin turizam zdravstvo

