'240 sekundi' 24sata: Susjedi svjedočili užasu u Gospiću: 'Od straha nismo izlazili iz kuće'

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
dnevni horoskop
Kraj patnje je stigao! Jupiter kreće direktno i donosi čuda – evo kome se život okreće za 180 stupnjeva
Neizbrisiv trag
FOTO RTL-ova voditeljica preminula je sa samo 25 godina. Pomirila se s odlaskom, no ono što je rekla o roditeljima, slama srce
sezona vjenčanja
Mango ima genijalne haljine za gošće na proljetnim vjenčanjima: Evo koji su naši favoriti
Jednostavnija online kupovina
Kupujete online i želite pouzeće, ali bez gotovine? Kod njih sada možete plaćati karticom pri dostavi diljem Hrvatske
Pomalo