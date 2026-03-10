Alarm u Srbiji: Bolest za koju se vjerovalo da je nestala ponovno među ljudima

U Srbiji su ove godine zabilježeni novi slučajevi šuge, bolesti koja se u suvremenim uvjetima često smatra gotovo iskorijenjenom. Ipak, infekcija se ponovno pojavila u nekoliko obrazovnih ustanova u Beogradu, ali i među radnicima u Kragujevcu, što je potaknulo zabrinutost dijela javnosti. Prema pisanju portala Nova.rs, slučajevi šuge prijavljeni su u više osnovnih i srednjih škola u Beogradu, kao i u jednom vrtiću te domu za smještaj učenika. Nedugo zatim infekcija je registrirana i među radnicima u Kragujevcu. Zbog straha od mogućeg širenja zaraze pojedini građani navode kako izbjegavaju korištenje javnog prijevoza.

Infektologinja dr. Lejla Ćeranić za Nova.rs istaknula je da se šuga najčešće pojavljuje u kolektivnim smještajima, a razloge njezina širenja treba tražiti u nepovoljnim životnim uvjetima. „Šuga je infekcija koja se najčešće širi u kolektivnim smještajima. Ljudi su skloni za svoje probleme okrivljavati druge, pa su neki prstom upirali u radnike iz Azije zaposlene u Kragujevcu. No infekcija se može dogoditi bilo kome. U našoj zemlji mnogi dugo žive u teškom siromaštvu i lošim uvjetima, bez odgovarajuće higijene, zbog čega pojava šuge, nažalost, ne čudi“, rekla je Ćeranić za Nova.rs.

Dodala je da se zaraza u takvim okolnostima može vrlo brzo širiti. „Kao i svaka zaraza, i ova počinje od jednog prenositelja. Ako ljudi žive u nehigijenskim uvjetima i dijele smještaj, infekcija se može brzo proširiti. Zato se bolest često pojavljuje u školama, vrtićima i drugim kolektivima“, objasnila je. U siječnju su slučajevi šuge prijavljeni u jednoj osnovnoj i jednoj srednjoj školi u Beogradu, kao i u vrtiću te domu za učenike. Krajem veljače infekcija se pojavila i među stranim radnicima u Kragujevcu.

Nadležne institucije tada su poručile da je situacija pod kontrolom te da su se pojedinačni slučajevi šuge pojavljivali i ranije, još prije dolaska stranih radnika.

Početkom ovog mjeseca gradski vijećnik u Skupštini grada Kragujevca Milan Tanović izjavio je da postoji sumnja kako je od šuge oboljelo više od stotinu zaposlenih. Tu je tvrdnju demantirala ravnateljica Instituta za javno zdravstvo u Kragujevcu Snežana Radovanović. „Što se tiče pojave šuge na području Kragujevca, to nije neobična pojava. Šuga se sporadično javlja tijekom cijele godine među stanovništvom“, rekla je Radovanović. Dodala je da su u razdoblju od mjesec i pol dana evidentirana 24 slučaja zaraze.

Pojava infekcije otvorila je i pitanje uvjeta u kojima rade i žive strani radnici u Srbiji. Vijećnica Stranke slobode i pravde Gordana Živanović postavila je pitanje jesu li radnici smješteni u velikim skupinama i jesu li takvi uvjeti mogli pridonijeti širenju zaraze. Rukovodstvo se o tim navodima zasad nije očitovalo. Šuga je zarazna kožna bolest koju uzrokuje parazit Sarcoptes scabiei. Najčešće se prenosi izravnim kontaktom s kožom zaražene osobe, ali i preko odjeće, posteljine ili drugih predmeta. Teži oblici bolesti češće se javljaju kod osoba oslabljenog imuniteta, a najčešći simptomi su intenzivan svrbež i osip koji nalikuje na sitne prištiće.