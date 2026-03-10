Šušnjar uvjerava: Gorivo neće nestati, poduzetnici nemaju razlog dizati cijene

Modernizacija riječke rafinerije, koja je najavljena još 2009. godine, konačno je završena. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u središnjem Dnevniku HTV-a pojasnio je što to znači za Hrvatsku.

„Završetkom procesa modernizacije dobivamo puno efikasniju rafineriju. Dobivamo rafineriju koja će moći pružiti više derivata na tržište. To će biti dovoljno za potrebe hrvatskog tržišta, međutim, mi znamo da Bosna i Hercegovina nema rafineriju, da se dominantno opskrbljuje iz riječke rafinerije preko Ine. Slovenija također, dio derivata iz te rafinerije će završiti u Sloveniji. Hrvatska se doista pozicionira kao energetsko čvorište i u svojim infrastrukturnim kapacitetima, ali i u, ja bih rekao, o energetsko-industrijskim kapacitetima kao što je rafinerija,” rekao je ministar.

Ministar je danas posjetio i Janaf u Omišlju, gdje su u fokusu ostali transport i opskrba naftom, posebice u kontekstu mađarskih interesa i jeftine ruske nafte.

„Danas su za Mađare, to jest za MOL grupu u Omišlju bila privezana dva tankera sa značajnim količinama nafte. Jedan 145.000 tona, jedan oko 90.000 tona. Mi sigurno isporučujemo količine prema našim prijateljima u Slovačkoj i u Mađarskoj. To su nafte neruskog podrijetla, to su nafte za koje smo dobili svu potrebnu dokumentaciju za njezin transport. To je standardizirani posao koji Janaf rutinski obavlja i oni mogu biti sigurni i građani i gospodarstvo i Mađarske i Slovačke da će dobiti potrebne količine nafte za njihove potrebe,” naglasio je Šušnjar.

O ruskoj nafti rekao je: „Što se tiče ruske nafte, tu postoje određene specifičnosti. Janaf opskrbljuje i Naftnu industriju Srbije u Pančevu. Prilikom transporta čak i neruske nafte, naftna industrija Srbije je morala dobiti određene licence i izuzetke, a na temelju tih licenci Janaf je onda morao dobiti licence za transport.”

Šušnjar je komentirao i navodni izuzetak koji je Mađarska dobila od američke administracije: „Mi dan danas nismo vidjeli taj dokument. Što se tiče transporta bilo kakvih drugih roba, mi smo članica Europske unije, u konzultacijama s Europskom komisijom, sa sankcijskim režimom SAD-a ćemo donijeti pravovaljanu odluku.”

Građane zanima i cijena goriva, a Vlada je nedavno ograničila cijene na dva tjedna. „Vlada je promptno reagirala u svrhu zaštite i građana i gospodarstva. Mislim da šokovi izazvani ratom na Bliskom Istoku i situacijom u Iranu neće ostaviti značajnije posljedice ni na naše gospodarstvo ni na građane s obzirom na to da je Vlada pravovremeno reagirala,” rekao je ministar.

O racionalnom korištenju goriva Šušnjar je poručio: „Mi smo učinili priuštivijim nego što bi bilo tržišno i plavi dizel. Međutim, moramo biti solidarni jedni s drugima. Nije dobro kada dođe jedan kupac i odveze gotovo cijelu zapreminu koja je dnevno isporučena na određene pumpne stanice. Mislim da to optimalno trebaju koristiti.”

Naglasio je da sigurnost opskrbe neće biti ugrožena: „Sigurnost opskrbe nije i neće biti ugrožena. Mi imamo našu energetsku infrastrukturu, imamo diverzificirane dobavne pravce tako da što se toga tiče nema nikakve bojazni.”

Poručio je i trgovcima i poduzetnicima da ne podižu neopravdano cijene: „Neka se samo sjete moći koju kupci imaju. Sjetimo se onih bojkota koji su bili. Vlada je reagirala u cijene derivata upravo da ne bi došlo do toga. Nema mjesta podizanju cijena jer ove cijene koje sada imaju na tržištu ne daju im za pravo da iracionalno dižu cijene svojih proizvoda i usluga, maksimiziraju profite.”

Šušnjar je danas sudjelovao i na sastanku u Parizu, gdje je u fokusu bila nuklearna energija. O budućnosti Hrvatske rekao je: „Mislim da smo mi na vrijeme apostrofirali tu temu, da je Hrvatska jedan od lidera implementacije nuklearnih potencijala u budućnosti. Mi imamo specifična znanja, imamo u suvlasništvu nuklearnu elektranu u Krškom, imamo znanja, imamo tehnologiju. To je strateško, ne ideološko pitanje. To je ono što će Hrvatskoj osigurati zasigurno energetsku samodostatnost i energetsku suverenost. Prema tome to moramo svi raditi na tome, educirati se kako ne bi imali strah i zazor od takvih tehnologija.”