Kraj sunčanih dana: Ponovno stiže tmurno vrijeme i pljuskovi

Proteklh je dana, početkom ožujka, u Hrvatskoj prevladavalo toplo i sunčano vrijeme, no već u srijedu se očekuje promjena. U unutrašnjosti će dan započeti djelomično sunčano, a poslijepodne, uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi, prognozirao je Tomislav Kozarić iz DHMZ-a za HRT. Ističe da će se uvjeti razlikovati po regijama, a u nastavku tjedna nastavlja se promjenjivo, ali iznadprosječno toplo vrijeme. U Slavoniji, Baranji i Srijemu prijepodne će prevladavati sunčano, no prema kraju dana, osobito u zapadnoj Slavoniji, očekuje se lokalna kiša. Vjetar će većinom biti slab južni, a popodne na zapadu umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura bit će od 3 do 6 °C, a najviša dnevna između 17 i 20 °C.

Središnja Hrvatska bit će djelomično sunčana s promjenjivom naoblakom, a poslijepodne su mogući pljuskovi uz grmljavinu. Zapuhat će umjeren, a na sjeveru i jak jugozapadni vjetar, dok će najviša dnevna temperatura biti od 16 do 19 °C, a jutarnja od 2 do 6 °C. Na zapadu zemlje očekuje se promjenjivo, a u riječkom području pretežno oblačno s mjestimičnom kišom i lokalnim pljuskovima, moguće i uz grmljavinu. Po kotlinama Like ujutro može biti magle, a vjetar će puhati umjereno jugo i jugozapadnjak, u Gorskom kotaru lokalno jak. More sjevernog Jadrana bit će malo do umjereno valovito, a temperature od jutra do popodneva kretat će se od 5 do 10 °C ujutro do 10–15 °C popodne.

Foto: DHMZ

Dalmacija će biti promjenjivo oblačna, sa sunčanim razdobljima, a lokalno su mogući pljuskovi, posebice u sjevernim i unutrašnjim dijelovima. Vjetar će biti slab do umjeren jugo i jugozapadni, more uglavnom malo valovito, jutarnja temperatura od 6 do 11 °C, a dnevna između 16 i 19 °C. Podjednake vrijednosti očekuju se i na krajnjem jugu, gdje će prevladavati sunčano vrijeme s povremenom naoblakom, a more će biti mirno. Što se tiče ostatka tjedna, Kozarić najavljuje promjenjivo i dalje iznadprosječno toplo vrijeme. Mjestimice se očekuje kiša, osobito u četvrtak, dok će petak donijeti više sunčanih sati i ponegdje jutarnju maglu. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, a na istoku jugoistočni. "I na Jadranu promjenjivo, uglavnom u četvrtak i subotu ponegdje s pljuskovima te većinom umjerenim jugom. U petak prolazno sunčanije, uz slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bez veće promjene", dodao je Kozarić.