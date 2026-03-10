Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 223
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA PROMJENA

Kraj sunčanih dana: Ponovno stiže tmurno vrijeme i pljuskovi

Zagreb: Danas pretežno oblačno s kišom koja će prelaziti u susnježicu i snijeg
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
10.03.2026.
u 20:17

Središnja Hrvatska bit će djelomično sunčana s promjenjivom naoblakom, a poslijepodne su mogući pljuskovi uz grmljavinu

Proteklh je dana, početkom ožujka, u Hrvatskoj prevladavalo toplo i sunčano vrijeme, no već u srijedu se očekuje promjena. U unutrašnjosti će dan započeti djelomično sunčano, a poslijepodne, uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi, prognozirao je Tomislav Kozarić iz DHMZ-a za HRT. Ističe da će se uvjeti razlikovati po regijama, a u nastavku tjedna nastavlja se promjenjivo, ali iznadprosječno toplo vrijeme. U Slavoniji, Baranji i Srijemu prijepodne će prevladavati sunčano, no prema kraju dana, osobito u zapadnoj Slavoniji, očekuje se lokalna kiša. Vjetar će većinom biti slab južni, a popodne na zapadu umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura bit će od 3 do 6 °C, a najviša dnevna između 17 i 20 °C.

Središnja Hrvatska bit će djelomično sunčana s promjenjivom naoblakom, a poslijepodne su mogući pljuskovi uz grmljavinu. Zapuhat će umjeren, a na sjeveru i jak jugozapadni vjetar, dok će najviša dnevna temperatura biti od 16 do 19 °C, a jutarnja od 2 do 6 °C. Na zapadu zemlje očekuje se promjenjivo, a u riječkom području pretežno oblačno s mjestimičnom kišom i lokalnim pljuskovima, moguće i uz grmljavinu. Po kotlinama Like ujutro može biti magle, a vjetar će puhati umjereno jugo i jugozapadnjak, u Gorskom kotaru lokalno jak. More sjevernog Jadrana bit će malo do umjereno valovito, a temperature od jutra do popodneva kretat će se od 5 do 10 °C ujutro do 10–15 °C popodne.

Foto: DHMZ

Dalmacija će biti promjenjivo oblačna, sa sunčanim razdobljima, a lokalno su mogući pljuskovi, posebice u sjevernim i unutrašnjim dijelovima. Vjetar će biti slab do umjeren jugo i jugozapadni, more uglavnom malo valovito, jutarnja temperatura od 6 do 11 °C, a dnevna između 16 i 19 °C. Podjednake vrijednosti očekuju se i na krajnjem jugu, gdje će prevladavati sunčano vrijeme s povremenom naoblakom, a more će biti mirno. Što se tiče ostatka tjedna, Kozarić najavljuje promjenjivo i dalje iznadprosječno toplo vrijeme. Mjestimice se očekuje kiša, osobito u četvrtak, dok će petak donijeti više sunčanih sati i ponegdje jutarnju maglu. Vjetar će biti slab i umjeren jugozapadni, a na istoku jugoistočni. "I na Jadranu promjenjivo, uglavnom u četvrtak i subotu ponegdje s pljuskovima te većinom umjerenim jugom. U petak prolazno sunčanije, uz slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bez veće promjene", dodao je Kozarić.

FOTO Centar Zagreba u punom je cvatu! Magnolija na Tomislavcu pokazala je svoju raskoš, pogledajte fotografije
Zagreb: Danas pretežno oblačno s kišom koja će prelaziti u susnježicu i snijeg
1/10

Ključne riječi
sunce kiša vremenska prognoza vrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!