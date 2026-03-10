Braniteljska udruga ogradila se od svog predsjednika Stjepana Šerića: 'Ne znamo zašto prosvjeduje protiv Anušića'

Udruga hrvatskih branitelja Antunovac Ivanovac (UHBAI) priopćila je da se u potpunosti ograđuje od postupaka svog predsjednika Stjepana Šerića, koji već nekoliko dana prosvjeduje ispred Hrvatskog sabora tražeći, kako navodi, istinu o ratnom putu ministra obrane Ivana Anušića. Iz udruge navode kako su, nakon održanog sastanka i jednoglasno usvojenog zaključka, odlučili jasno poručiti da nemaju nikakve veze s tim prosvjedom te da ga ne podržavaju. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Udruga hrvatskih branitelja Antunovac Ivanovac (UHBAI), zbog učestalih medijskih upita i nakon održanog sastanka udruge i jednoglasno usvojenog zaključka, obavještava javnost da se u potpunosti ograđujemo od postupaka Stjepana Šerića, predsjednika naše udruge. Stjepan Šerić, naime, već danima prosvjeduje ispred Hrvatskog sabora, navodno tražeći istinu o ratnom putu ministra obrane Ivana Anušića. Ovim putem ističemo da UHBAI nema baš nikakve veze s tim prosvjedom i da mi kao članovi udruge ne podržavamo taj prosvjed. Štoviše, potpuna nam je nepoznanica zašto Šerić vodi, očito osobno motiviran obračun, protiv ministra Anušića koji je bio maloljetni dragovoljac Domovinskog rata i sudionik obrane našeg Antunovca.

Anušić je obrani Antunovca pristupio kao maloljetni branitelj, sa svega 17 godina, i zajedno s nama naše je mjesto branio sve do njegova pada. Iz javno dostupnih podataka poznato je da je Anušić potom prošao gotovo sva ratišta u Hrvatskoj. Smatramo da Stjepan Šerić prozivanjem našeg, u konačnici i svog suborca, nanosi štetu udruzi jer svrha i djelatnost udruge je promicanje vrijednosti Domovinskog rata, očuvanje sjećanja na obranu Antunovca i Ivanovca kao i podrška braniteljima s našeg područja. Sve što Šerić upravo radi prosvjedujući ispred Sabora u potpunoj je suprotnosti s postulatima bilo koje braniteljske udruge. Osim toga, vrlo bitna činjenica jest ta da izražavamo sumnju u vjerodostojnost "dokumenata" o ratnom putu ministra Anušića koje je javno objavio Stjepan Šerić.

Može se postaviti pitanje odakle Stjepanu Šeriću ti dokumenti i zašto bilo kojeg hrvatskog branitelja izlaže potencijalnom riziku i manipulira dokumentima o ratnom putu. Također, može se postaviti i pitanje što se dogodilo da se Stjepan Šerić, od osobe koja je od određenih napada javno branila ministra Anušića kao dragovoljca i ratnika, odjednom prometnuo u prosvjednika protiv tog istog Anušića. Zbog svega navedenog UHBAI apelira da se nijednog hrvatskog branitelja, tako ni ministra Anušića, ne provlači kroz blato zbog osobnih obračuna ili možda zbog određenih političkih interesa koji su u Stjepanu Šeriću pronašli svoj megafon", napisali su u objavi na Facebooku.