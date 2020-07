HUB: odluka Suda EU nije primjenjiva u Hrvatskoj, zakonodavac je konverzijom uravnotežio prava i obveze za kredite u CHF

Jučer donesena presuda Europskog suda C-425/18 nije primjenjiva na sudske postupke u Hrvatskoj, budući da su sporazumi o konverziji u Hrvatskoj sklopljeni temeljem zakona i na osnovi jasno propisanih i zakonom utvrđenih uvjeta i parametara.

Za hrvatske okolnosti relevantnija je jučerašnja odluka Europskog suda C-81/19, u kojoj je zaključio da se Direktiva 93/13 o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima ne primjenjuje na ugovorne odredbe koje su odraz prisilnih normi nacionalnog zakonodavstva, odnosno, u hrvatskim okolnostima, na odredbe sporazuma o konverziji. Naime, podrazumijeva se da je nacionalni zakonodavac svojom intervencijom uspostavio ravnotežu između svih prava i obveza ugovornih strana – oglasila se danas i Hrvatska udruga banaka o jučerašnjoj presudi Suda EU prema kojoj potrošači koji u trenutku sklapanja konverzije nisu znali da će nepoštene odredbe biti proglašene ništetnima imaju pravo na obeštećenje bez obzira na konverziju.

Bankari ističu da su sporazumi o konverziji u Hrvatskoj sklopljeni slobodnom voljom na strani potrošača, a prinudom zakona na strani kreditora, na osnovi jasno propisanih i zakonom utvrđenih uvjeta i parametra, koje kreditori nisu ni mogli, ni smjeli komunicirati potrošaču ikako drukčije nego što je propisano zakonom. No, smatraju da sporazum o konverziji ne bi bio bi protivan europskom pravu ni u slučaju da nije sklopljen temeljem zakona jer se u trenutku sklapanja sporazuma o konverziji već vodio kolektivni postupak Udruge Potrošač i već je bila objavljena pravomoćna presuda o dijelu zahtjeva koji se odnosio na promjenjive kamatne stope.

- Shodno tome, svaki potrošač je prije prihvaćanja konverzije točno znao za utvrđenu nepoštenost originalnih kamatnih odredbi, a na temelju samog zakona je znao i za točno definirane kamatne stope koje se primjenjuju sporazumom o konverziji umjesto prvotno ugovorenih, i to unatrag od prvog dana otplate – argumentira HUB te dodaje da je iz tog razloga svaki potrošač imao mogućnost odlučiti hoće li obeštećenje ostvariti sklapanjem sporazuma o konverziji ili će iskoristiti sudski put zaštite.

Udruga Franak na konferenciji za novinare prejudicirala je ovakvu reakciju banaka:

- Banke se u Hrvatskoj brane konverzijom u onim sporovima gdje se radi o konvertiranim kreditima i tvrde da smo konverzijom obeštećeni i nemamo nikakvih prava. S druge strane, banke su tužile Republiku Hrvatsku zbog konverzije. To je prijetvorno i prljavo ponašanje banaka, gdje u Hrvatskoj žele ovce, a u Washingtonu žele novce – polemizirao je aktivist Udruge Franak Goran Aleksić te dodao da banke moraju vratiti preplaćenih 15 milijardi kuna dužnicima u švicarcima te još pet milijardi euro i kunskim dužnicima za ništetnu promjenjivu kamatnu stopu.

VIDEO: Konferencija za novinare Udruge Franak o presudi Suda EU, snimila: Valentina Wiesner

Pravorijek će dati Vrhovni sud koji vodi nekoliko revizija pravomoćnih sporova na tu temu. Franak nema namjeru pokretati novi ogledni postupak jer, kako ističe Aleksić, nema povjerenja da bi Vrhovni sud donio odluku kako su krediti ništetni zbog prethodnih odluka koje ne idu u tom smjeru. Zbog toga će uputiti prethodno pitanje Sudu Europske unije. Odvjetnica Patricia Đurić napomenula je kako će, u svjetlu europske prakse i najnovije odluke Suda EU i Vrhovni sud zacijelo svojom odlukom, nastavno na svoju raniju odluku Rev-2868/18, kojom je potrošačima u konvertiranim kreditima priznat pravni interes utvrđivanja ništetnosti odredbi osnovnog ugovora, ovaj put meritorno odlučiti o njihovim pravima na puno obeštećenje te konačno zajamčiti djelotvornu zaštitu potrošača sukladno Direktivi 93/13.

Vremena za tužbe za dužnike u švicarskim francima ima do lipnja 2023., uz one koji su kredite konvertirali, i za one koji su kredite već otplatili ili ih nisu konvertirali, kao i za kunske i euro dužnike za promjenjivu kamatnu stopu.