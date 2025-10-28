Ruski naftni div prelomio, rasprodaje imovinu: U Hrvatskoj imaju više od 40 benzinskih crpki

Jedan od najvećih ruskih industrijskih divova, naftna kompanija Lukoil, objavio je da se povlači s međunarodnog tržišta nakon što su ga pogodile oštre sankcije Sjedinjenih Američkih Država. Ova odluka dolazi u trenutku kada merički predsjednik Donald Trump pojačava napore da prisili Kremlj na prekid rata u Ukrajini. U ponedjeljak navečer, sjedište Lukoila u Moskvi izdalo je priopćenje u kojem potvrđuje da je započeo potragu za kupcima svojih stranih poduzeća. "Odluka je donesena zbog uvođenja ograničavajućih mjera protiv kompanije i njezinih podružnica od strane nekih država", navodi se u izjavi, uz najavu 'namjere prodaje međunarodne imovine'. Bivši visoki dužnosnik Lukoila, koji je želio ostati anoniman, rekao je za POLITICO da bi ovaj potez mogao dovesti do pada prihoda i profita kompanije za oko 30 posto. Lukoil će biti prisiljen prodati tri rafinerije i otprilike polovicu od svojih 5.000 benzinskih postaja diljem svijeta. "Lukoil je gotov", izjavio je izvor. Potez dolazi nekoliko dana nakon što su SAD stavile na crnu listu Lukoil i državnu naftno-plinsku kompaniju Rosneft. Američko ministarstvo financija objavilo je da su mjere posljedica „nedostatka ozbiljne predanosti Rusije mirovnom procesu za okončanje rata u Ukrajini“.

"S obzirom na to da Putin odbija okončati ovaj besmisleni rat, Ministarstvo financija sankcionira dvije najveće ruske naftne kompanije koje financiraju ratnu mašinu Kremlja", izjavio je ministar financija Scott Bessent. Pozvao je saveznike da im se pridruže. Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) postavio je rok do 21. studenog za zatvaranje inozemnih poslova Lukoila, uz prijetnju visokim kaznama u slučaju nepoštivanja. Kompanija je najavila da će se pridržavati zahtjeva i zatražiti produženje roka ako bude potrebno za olakšavanje prodaje.

Lukoil ima više od 40 benzinskih crpki u Hrvatskoj, prema dostupnim podacima iz ožujka 2025. godine. Ova mreža je proširena od 2007. godine, kada je Lukoil ušao na hrvatsko tržište preuzimanjem Europa-Mil (9 crpki u Zagrebu i Splitu) i dodatnim investicijama, uključujući kupnju 14 crpki od INE 2010. godine. Raniji planovi iz 2008.–2011. predviđali su rast do 100–150 crpki, ali je stvarni broj ostao niži zbog tržišnih uvjeta.