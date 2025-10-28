Naši Portali
POSLJEDICA AMERIČKIH SANKCIJA

Ruski naftni div prelomio, rasprodaje imovinu: U Hrvatskoj imaju više od 40 benzinskih crpki

Lukoil
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
28.10.2025.
u 14:36

Ova odluka dolazi u trenutku kada merički predsjednik Donald Trump pojačava napore da prisili Kremlj na prekid rata u Ukrajini.

Jedan od najvećih ruskih industrijskih divova, naftna kompanija Lukoil, objavio je da se povlači s međunarodnog tržišta nakon što su ga pogodile oštre sankcije Sjedinjenih Američkih Država. Ova odluka dolazi u trenutku kada merički predsjednik Donald Trump pojačava napore da prisili Kremlj na prekid rata u Ukrajini. U ponedjeljak navečer, sjedište Lukoila u Moskvi izdalo je priopćenje u kojem potvrđuje da je započeo potragu za kupcima svojih stranih poduzeća. "Odluka je donesena zbog uvođenja ograničavajućih mjera protiv kompanije i njezinih podružnica od strane nekih država", navodi se u izjavi, uz najavu 'namjere prodaje međunarodne imovine'. Bivši visoki dužnosnik Lukoila, koji je želio ostati anoniman, rekao je za POLITICO da bi ovaj potez mogao dovesti do pada prihoda i profita kompanije za oko 30 posto. Lukoil će biti prisiljen prodati tri rafinerije i otprilike polovicu od svojih 5.000 benzinskih postaja diljem svijeta. "Lukoil je gotov", izjavio je izvor. Potez dolazi nekoliko dana nakon što su SAD stavile na crnu listu Lukoil i državnu naftno-plinsku kompaniju Rosneft. Američko ministarstvo financija objavilo je da su mjere posljedica „nedostatka ozbiljne predanosti Rusije mirovnom procesu za okončanje rata u Ukrajini“.

"S obzirom na to da Putin odbija okončati ovaj besmisleni rat, Ministarstvo financija sankcionira dvije najveće ruske naftne kompanije koje financiraju ratnu mašinu Kremlja", izjavio je ministar financija Scott Bessent. Pozvao je saveznike da im se pridruže.  Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) postavio je rok do 21. studenog za zatvaranje inozemnih poslova Lukoila, uz prijetnju visokim kaznama u slučaju nepoštivanja. Kompanija je najavila da će se pridržavati zahtjeva i zatražiti produženje roka ako bude potrebno za olakšavanje prodaje.

Lukoil ima više od 40 benzinskih crpki u Hrvatskoj, prema dostupnim podacima iz ožujka 2025. godine. Ova mreža je proširena od 2007. godine, kada je Lukoil ušao na hrvatsko tržište preuzimanjem Europa-Mil (9 crpki u Zagrebu i Splitu) i dodatnim investicijama, uključujući kupnju 14 crpki od INE 2010. godine. Raniji planovi iz 2008.–2011. predviđali su rast do 100–150 crpki, ali je stvarni broj ostao niži zbog tržišnih uvjeta.
Avatar pendreck
pendreck
15:02 28.10.2025.

Napokon pravi potez. Lukoil je gotov Gazprom gotov. Roznjeft..i Kaputin na cilju. Katapultirao nekada moćnu rusiju Kinezima i Amerima za..... Bravo Putlek! Iz kojeg će kata skočiti?

KO
konj1
15:16 28.10.2025.

Ja bih čisto radoznalo pitao zašto su druge firme kao Sberbank na zapadu a i kod nas konfiscirane, a Lukoil nastavio poslovati? Kome su išli novci od poslovanja, i kome bi sad išli da prodaju imovinu? Uglavnom nadam se da novci ne idu u Rusiju sve dok se ne dogode neke stvari koje bi nam pokazale da imamo posla s prijateljskom zemljom.

TA
Taurus
15:10 28.10.2025.

rusko zločinačko carstvo se raspada i demontira, otpadaju jedan za drugim kotači zla

