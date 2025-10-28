VIDEO Aleksandar Stanković: Žao mi je Ive Sanadera i njegovih kćeri, Beroš ima pravo raditi, a Vučića ne bih ugostio

Urednik, televizijski voditelj i pisac, 55-godišnji Aleksandar Stanković, gostovao je u najnovijoj epizodi emisije "Show na kvadrat". Zvonimir Milaković, novinar Večernjeg lista, ugostio je Stankovića u opuštenoj atmosferi i postavio mu nekoliko provokativnih pitanja. Naime, Stanković trenutačno promovira svoju novu knjigu F32, koja je ujedno i nastavak njegova uspješnog bestsellera Depre. Ovaj istaknuti voditelj, koji se već godinama bori s depresijom, ove godine obilježava impresivnih 25 godina svoje popularne emisije "Nedjeljom u dva". Bez zadrške, u našoj je emisiji govorio o svom odgoju djece – kćeri Une i sina Maka, o strahovima s kojima se svakodnevno suočava, o podršci koju mu pružaju supruga, majka i bližnji te o terapiji koju koristi kako bi kontrolirao svoje stanje.

Dotaknuo se i svojih iskustava iz posjeta zatvorima, gdje je promovirao svoju knjigu i naišao na neka poznata lica, među kojima su se našli i višestruki ubojice. Nije oklijevao ni izraziti svoje mišljenje o trenutačnoj političkoj situaciji u Hrvatskoj, posebice o odnosu između HDZ-a i SDP-a te o nekadašnjim ministrima poput Vilija Beroša, Gabrijele Žalac, Marine Lovrić Merzel i drugih koji su u posljednje vrijeme dospjeli u središte pažnje.

Stanković je također otkrio razloge zbog kojih ne gaji simpatije prema predsjedniku Zoranu Milanoviću, ali i svoju žalost zbog Ive Sanadera. Spomenuo je i političke figure poput Aleksandra Vučića, a dotaknuo se i teme molitelja koji svake prve subote u mjesecu mole protiv pobačaja te o pitanjima čednosti u odijevanju i tradicionalnoj ulozi žene u obitelji. Iako se smatra ljevičarom, Stanković drži pro-life stavove, koje je i detaljno objasnio. Tijekom razgovora, Stanković je ispričao i svoja iskustva s animozitetom koji je, zbog svog imena i prezimena, doživio od strane nekih nadređenih te otkrio kako je reagirao na takve situacije. Još puno drugih zanimljivih tema pronađite u najnovijoj epizodi "Showa na kvadrat"!

