Skup u Saboru: 'Jasenovac nije bio logor smrti nego radni logor, NDH bi trebala ući u Ustav'

Prema vjerodostojnim izvorima Jasenovac nije bio logor smrti nego radni logor, ustvrdio je u utorak predsjednik Društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac Igor Vukić na okruglom stolu u Saboru gdje je s ostalim sudionicima i negirao broj žrtava prema popisu JUSP Jasenovac.

Prema podacima Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac, u koncentracijskom logoru Jasenovac ubijeno je 83.145 ljudi, od čega 39.570 muškaraca, 23.474 žena i 20.101 djece do četrnaest godina starosti, što su na okruglom stolu u Hrvatskom saboru negirali diplomirani politolog Igor Vukić, znanstvenik i istraživač Nikola Banić te istraživač i publicist Pero Šola.

"U logoru nije bilo veće skupine djece, osim dječaka iz Jasenovca i okolice koji su pohađali školu za razne obrte, nisu se ondje duže zadržavala, a niti su bila ubijana. Na popisu JUSP Jasenovac stoji da je ubijeno 20.000 djece, takva masovna ubojstva ne potvrđuje niti jedan povjerljiv izvor i to je jedna od najgorih laži", poručio je Vukić.

Okrugli stol na temu "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" organizirao je Klub zastupnika DOMiNO-a i Hrvatskih suverenista, a prije početka su zastupnici SDP-a, koji su ranije od predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića tražili zabranu njegova održavanja u parlamentu, podijelili sudionicima fotografije žrtava Jasenovca uz letak naziva "Istina nema alternativu".

U njemu stoji da "oni koji pokušavaju iskrivljavati istinu o Jasenovcu ne vode raspravu o prošlosti, nego kampanju protiv istine" te da "to nije znanost nego opasna politika koja opravdava zlo". Ne navodeći eksplicitno o kojem broju žrtava se po njihovim istraživanjima radi, sva trojica govornika ustvrdila su kako se radi o daleko manjem broju od podataka JUSP Jasenovac ili drugih koji su se bavili tom temom. Bilo je žrtava, ali ne velik broj, ustvrdio je Vukić koji također smatra kako logori Stara Gradiška i Jasenovac nisu niti imali kapacitete za smještaj velikog broja zatočenika.

Vukić: Radni logor, a ne logor smrti

U svakom je, tvrdi, bilo mjesta za 1500 do 2000 zatočenika. "Nisu pronađeni posmrtni ostatci velikog broja stradalih – na području Jasenovca pronađeno ih je oko 750, na području Stare Gradiške oko 250, a ove slike koje su donijeli zastupnici SDP-a su nastale 1946. na ekshumacijama u blizini logora Stara Gradiška poslije rata", rekao je Vukić. Drži kako Jasenovac, a ni ostala dva logora nisu bili logori smrti nego radni logori "u svrhu izolacije građana nepoćudnih ondašnjim ustaškim vlastima", poput hrvatskih Židova ili Roma ili jer su bili kažnjeni na prisilni rad zbog raznih protudržavnih djela.

"Ondje nije bilo masovnih ubojstava koja bi dovela do broja žrtava u razmjerima ni od nekoliko 10-aka tisuća. Stvorila se fama da je gotovo svatko tko je ušao u logor tamo i izgubio život. (...) U logorima je postojala zdravstvena zaštita, glazbeno-scenski sastavi, mogli su se baviti sportom, pisati obiteljima. Jasenovac nije bilo lječilište, ali ni mučilište, no život se mogao izgubiti zbog raznih razloga, poput bolesti, zbog kažnjavanja radi bijega ili u odmazdama za diverzije partizana", poručio je Vukić.

Izvijestio je i kako su trojica hrvatskih poduzetnika, među kojima je i vlasnik Orbica Branko Roglić, spremni izdvojiti 3 milijuna dolara za daljnja istraživanja Jasenovca. Pojasnio je i izjavu da NDH treba ući u Ustav. "Ako se čita preambula Ustava, u njoj su nabrojane državne tvorevine koje izražavaju želju hrvatskog naroda za državnošću. Ja mislim da se svatko razuman mora složiti i da je NDH bila izraz hrvatskog naroda za državnošću", rekao je Vukić.

"Broj žrtava dupliciran i lažiran"

Nikola Banić popis žrtava JUSP-a Jasenovac ocijenio je nevjerodostojnim, a to potkrijepio istraživanjem digitalnih baza kojim je utvrdio dupliciranje, ali i lažiranje žrtava. "Na popisu JUSP-a Jasenovac možete naći jako puno žrtava Auschwitza, Bergen-Belsena i drugih njemačkih, talijanskih i srpskih logora, kao i jako puno preživjelih koji su preminuli nakon rata, čak mnogo godina kasnije, pa i nedavno, ponovljene osobe s istim podacima. Sve to se može lako dokazati temeljem javno dostupnih podataka, zato je puno još otvorenih pitanja i materijala za daljnja istraživanja", rekao je.

Najvjerodostojniji izvor je, prema Peri Šoli, matična knjiga umrlih, a u kojima je, navodi, za 297 ljudi od 1941. do 1945. godine kao mjesto smrti upisan logor Jasenovac. "I još imamo oko 7000 ljudi koji su proglašeni umrlima nakon rata. Isto toliko u Staroj Gradiški", kazao je.

Komentirajući prozivke zbog povijesnog revizionizma, zastupnik DOMiNO-a Igor Peternel poručuje da je i povijesni revizionizam legitiman. "Povijest su pisali neki ljudi. Znanost je uvijek tu da propituje, u kemiji, u povijesti. Svugdje se može propitivati", rekao je. Vidjelo se kako ljevica doživljava povijest, ne znam kako to drugačije nazvati nego jednoumlje, dodao je njegov stranački kolega Krešimir Čabaj govoreći o potezu SDP-a.