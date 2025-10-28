Policija sutra diže dronove, sprema se velika akcija. Sudjelovat će maksimalan broj službenika

Na području cijele Hrvatske, policija će sutra provoditi preventivno-represivnu akciju nadzoru prometa. Kako pojašnjava Ravnateljstvo policije, akcija će se provoditi od 10 do 16 sati s ciljem povećanja sigurnosti prometa na cestama i smanjenja posljedica prometnih nesreća. U akciji će, kako je najavljeno, sudjelovati maksimalan broj policijskih službenika, uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući i bespilotne letjelice. Naime, dronovima će upravljati posebno osposobljeni policijski službenici.

Tijekom akcije, policija će posebnu pozornost usmjeriti na sankcioniranje nepropisne brzine, vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, nekorištenja sigurnosnog pojasa i dječje sjedalice te nepropisne uporabe mobitela. Nadzor će, također, biti usmjeren i na vozače mopeda i motocikla.

Uz pomoću dronova utvrđivat će se, između ostalog, prekršaji poput nekorištenja sigurnosnog pojasa, nepropisne uporabe mobitela, prolaska kroz crveno svjetlo, nepropisnog pretjecanja te nepoštovanja prometnih znakova.

"Od početka godine u prometnim nesrećama smrtno su stradale 228 osobe, što je 24 osobe više nego u istom razdoblju prošle godine (porast od 11,8 posto). Stoga policija poziva sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje i dosljedno poštovanje prometnih propisa kako bi se zaštitio svaki život na našim cestama", ističe Ravnateljstvo policije.