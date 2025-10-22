Naši Portali
50 godina kultne serije

'Gruntovčani su istodobno manji od života, ali i veći i istinitiji od bilo kojeg živog čovjeka'

Gruntovčani
Arhiva
Autor
Ivica Beti
22.10.2025.
u 10:32

I danas, 50 godina kasnije, a bit će tako i u budućnosti (ako nas izvanzemaljci ne asimiliraju i izbiju dudeke iz nas), i ta zbrika pripovijetki, kao i istoimena serija koja se počela prikazivati 1975., jednako su svježi i jednako aktualni jer likove poput Cinobera, Presvetlog, Martina, Besnog i Čvarkeša gledamo i danas

Sim glečte, dečki – počne tiho objašnjavati Cinober. – Su ve ovčari, bumo rekli, v gajbi. Levo nemreju, je Drava. Desno su Srednjaki, tam neju išli. Nazaj im se ne splati, kajti su tam več se popasli. Moreju, znači, samo prek našeg vu drugu opčinu. Al tu smo mi kakti straža.

– To se štima, al ne razmem kaj očeš zotim reči? – upita Matula.

– Kaj? Če očeju z gajbe vun, se moreju s nama nagoditi.

– No, dale povedaj! – požuri Presvetli.

– Bi mogli oditi k ovčarom vu pregovore, Nek daju dva jajnje kakti otkupninu za prijelaz preko našeg terena.

– To je vredu – složi se odmah Presvetli – samo, kak ih kaniš prepelati vu drugu opčinu?

– Za to se naj brigati! Predeju, viš, s Kataleničevog, je njima ionak zgaženo...

