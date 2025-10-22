'Gruntovčani su istodobno manji od života, ali i veći i istinitiji od bilo kojeg živog čovjeka'

Sim glečte, dečki – počne tiho objašnjavati Cinober. – Su ve ovčari, bumo rekli, v gajbi. Levo nemreju, je Drava. Desno su Srednjaki, tam neju išli. Nazaj im se ne splati, kajti su tam več se popasli. Moreju, znači, samo prek našeg vu drugu opčinu. Al tu smo mi kakti straža.



– To se štima, al ne razmem kaj očeš zotim reči? – upita Matula.



– Kaj? Če očeju z gajbe vun, se moreju s nama nagoditi.



– No, dale povedaj! – požuri Presvetli.



– Bi mogli oditi k ovčarom vu pregovore, Nek daju dva jajnje kakti otkupninu za prijelaz preko našeg terena.



– To je vredu – složi se odmah Presvetli – samo, kak ih kaniš prepelati vu drugu opčinu?



– Za to se naj brigati! Predeju, viš, s Kataleničevog, je njima ionak zgaženo...