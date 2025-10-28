Naši Portali
OBJAVILI RUSKI I UKRAJINSKI BLOGERI

FOTO Ovo su protuzračni položaji oko ruske prijestolnice: Ukrajinski dronovi natjerali Moskvu da se utvrdi, karta sve pokazuje

Autor
Danijel Prerad
28.10.2025.
u 19:28

Prvih osam dronova napalo je Moskvu u svibnju 2023., šokirajući Moskovljane koji su bili uvjeravani da ih rat neće zadesiti. To je više bio poziv na buđenje nego ozbiljan napad

U strahu od ukrajinskih bespilotnih letjelica Moskva je postala utvrda okružena brojnim protuzračnim sustavima. Pokazuju to karte s poznatim protuzračnim položajima oko ruske prijestolnice, a koje su objavili ruski i ukrajinski blogeri temeljem vizualnih potvrda.

Ukrajina je u noći sa nedjelje na ponedjeljak izvela možda i najmasovniji napad dronovima na rusku priejstolnicu i okolicu, no nije zabilježen pri tome nijedan direktni pogodak na ovom području, iako i dalje ukrajinski dronovi nalaze svoj put do ruskih rafinerija i logistike u drugim dijelovima Ruske federacije, koji očito nisu ovako snažno zaštićeni od udara iz zraka.

Ključne riječi
dronovi rat u Ukrajini Rusija

Komentara 16

Pogledaj Sve
Avatar Sajko
Sajko
20:37 28.10.2025.

Malo vuče na Berlin 1945 godine

SL
slavenZadravec
20:58 28.10.2025.

Na što je spao ruski narod. Ne usude se niti pisnuti protiv autokrata i njegovog suludog rata? Jasno, dok je rat svaki spomen ljudskih prava ili opozicioniranje se lakše guše.

ST
starivol
19:41 28.10.2025.

Baš svašta! Koliko li su vrtića samo mogli napraviti za te novce........ ?!?!?

