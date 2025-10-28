FOTO Ovo su protuzračni položaji oko ruske prijestolnice: Ukrajinski dronovi natjerali Moskvu da se utvrdi, karta sve pokazuje

U strahu od ukrajinskih bespilotnih letjelica Moskva je postala utvrda okružena brojnim protuzračnim sustavima. Pokazuju to karte s poznatim protuzračnim položajima oko ruske prijestolnice, a koje su objavili ruski i ukrajinski blogeri temeljem vizualnih potvrda.



Ukrajina je u noći sa nedjelje na ponedjeljak izvela možda i najmasovniji napad dronovima na rusku priejstolnicu i okolicu, no nije zabilježen pri tome nijedan direktni pogodak na ovom području, iako i dalje ukrajinski dronovi nalaze svoj put do ruskih rafinerija i logistike u drugim dijelovima Ruske federacije, koji očito nisu ovako snažno zaštićeni od udara iz zraka.