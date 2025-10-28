Pucnjava kod Novog Mesta: Čuli se rafali, specijalci stigli u romska naselja

U okolici romskih naselja Žabjak i Šmihel kod Novog Mesta večeras su odjeknuli pucnjevi, potvrdila je za slovenski Delo.si policijska uprava Novo Mesto. Prema prvim informacijama, u incidentu zasad nema ozlijeđenih osoba. Pucnjava se dogodila nedugo nakon što je u Novom Mestu završena izvanredna sjednica gradskog vijeća, na kojoj su sudjelovali i predstavnici slovenske vlade. Na sjednici su, povodom brutalnog napada koji se dogodio proteklog vikenda, predstavljene nove mjere za borbu protiv kriminala, uključujući i takozvani Šutarjev zakon.

Nakon sjednice, na trgu ispred zgrade općine okupila se velika skupina prosvjednika, a ubrzo potom u naseljima Žabjak i Šmihel začuli su se pucnjevi. Prema neslužbenim saznanjima N1, na teren su odmah upućeni pripadnici posebne policijske postrojbe i specijalne jedinice, a istraga je u tijeku.Video pucnjave možete pogledati OVDJE. Gradonačelnik Novog Mesta Gregor Macedoni potvrdio je da je, prema dostupnim informacijama, riječ o rafalnoj paljbi na otvorenom prostoru.

„Nažalost, to je jedna od učestalih pojava u našem gradu. Nadam se da će policija uspjeti spriječiti posjedovanje oružja. Više sam puta posljednjih dana upozoravao da imamo previše oružja, koje treba ukloniti iz iz dohvata djece i nestabilnih osoba“, izjavio je Macedoni. Danas je na izvanrednoj sjednici slovenski premijer Robert Golob najavio donošenje novog paketa zakona koji će nositi ime ubijenog stanovnika Novog Mesta i omogućiti dodatne ovlasti policiji, piše slovenska agencija STA. Golob je najavio i strožu kaznenu politiku za recidiviste, jačanje socijalnih službi i lakše oduzimanje imovine nepoznatog podrijetla.

Ubijenog Aleša Šutara pretukla je skupina Roma oko 2,30 ujutro, nakon što je stigao po sina kojemu su ranije prijetili. Novi paket mjera nosit će njegovo ime kako se „nikad ne bi zaboravilo koja je bila prekretnica koja je primorala cijelu zemlju da se počne drugačije odnositi prema nasilju”, rekao je Golob.

Šutarov zakon dat će „značajno veće” ovlasti policiji, posebno pri provođenju racija i nadzora sigurnosno rizičnih područja, piše STA. "Ne želimo hvatati pojedince, već osigurati da se u sigurnosno rizičnim područjima uspostavi red i mir te da se iz njih iskorijene oružje, droga i imovina čije porijeklo nitko ne može potvrditi", istaknuo je Golob. Njegova vlada lijevog centra planira "radikalno" pooštriti i kaznenu politiku u slučaju recidivista. Povećat će se kazne, posebno za kaznena djela s elementima nasilja i onih u skupinama. Golob je najavio i pooštrenje mjera socijalne politike poput ukidanja dječjeg doplatka za maloljetne majke kako se ne bi financijski poticalo maloljetničko roditeljstvo. Najavio je da će prijedlog zakona poslati u parlament do 10. studenog, a zastupnici bi ga mogli usvojiti do kraja mjeseca. Istražni sudac u Novom Mestu odredio je u ponedjeljak pritvor 21-godišnjaku osumnjičenom za ubojstvo.

Napad se dogodio u subotu rano ujutro ispred bara kada je počinitelj udario 48-godišnjeg muškarca toliko snažno da je pao na tlo i umro od posljedica ozljeda. Napadnuti muškarac ondje je došao po sina koji ga je nazvao je mu je prijetila skupina Roma, prenijeli su slovenski mediji. Na sudu je objavljeno da osumnjičeni nije priznao krivnju. Prijeti mu kazna od pet do 15 godina zatvora. Napadač je kao maloljetnik bio registriran za imovinski kriminal i kaznena djela s elementima nasilja, uključujući seksualno zlostavljanje osobe mlađe od 15 godina, navodi STA. Zbog incidenta su ostavke podnijeli ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar.