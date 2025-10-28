Hrabri telefon poziva roditelje na online predavanje o zaštiti djece na internetu

Roditelji učenika viših razreda osnovnih škola Grada Zagreba pozvani su na online predavanje pod nazivom “Zaštita djece i mladih od seksualnog iskorištavanja na internetu”, koje će se održati u srijedu, 5. studenoga 2025. godine, od 18 do 19 sati. Predavanje organizira Hrabri telefon, a vodit će ga Marcela Milković, mag. psych., programska koordinatorica ove organizacije, koja ima dugogodišnje iskustvo u pružanju pomoći djeci žrtvama nasilja i njihovim roditeljima.

Cilj predavanja je podići svijest roditelja o opasnostima koje internet donosi te im pomoći da bolje razumiju načine na koje mogu zaštititi svoju djecu. Govorit će se o elektroničkom seksualnom nasilju, njegovim oblicima i rasprostranjenosti, o stereotipima i predrasudama koje prate taj fenomen, kao i o ulogi roditelja u jačanju povjerenja i prevenciji nasilja.

Sudionici će također dobiti konkretne savjete za zaštitu djece na društvenim mrežama, među kojima će biti riječi o platformama koje adolescenti najviše koriste, poput Snapchata, i o potencijalnim rizicima koje one nose.

Roditelji zainteresirani za sudjelovanje trebaju potvrditi svoj dolazak putem obrasca na poveznici: https://forms.gle/ZFZF9Mz96iSLAhYKA. Dan prije samog predavanja, 4. studenoga, sudionici će na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu dobiti link za pristup događaju. Predavanje se održava u sklopu projekta „Mama, tata, mogu malo mobitel?“, koji financijski podržava Ministarstvo demografije i useljeništva. Za dodatne informacije roditelji se mogu obratiti Maji Vukmanić Rajter, prof. soc. ped., putem e-maila: maja@hrabritelefon.hr.