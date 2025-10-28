Naši Portali
Djeca sve ranije na internetu

Hrabri telefon poziva roditelje na online predavanje o zaštiti djece na internetu

Zagreb: Učenici ispred OŠ Gustava Krkleca prvog dana nove školske godine
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
28.10.2025.
u 21:47

Cilj predavanja je podići svijest roditelja o opasnostima koje internet donosi te im pomoći da bolje razumiju načine na koje mogu zaštititi svoju djecu

Roditelji učenika viših razreda osnovnih škola Grada Zagreba pozvani su na online predavanje pod nazivom “Zaštita djece i mladih od seksualnog iskorištavanja na internetu”, koje će se održati u srijedu, 5. studenoga 2025. godine, od 18 do 19 sati. Predavanje organizira Hrabri telefon, a vodit će ga Marcela Milković, mag. psych., programska koordinatorica ove organizacije, koja ima dugogodišnje iskustvo u pružanju pomoći djeci žrtvama nasilja i njihovim roditeljima.

Cilj predavanja je podići svijest roditelja o opasnostima koje internet donosi te im pomoći da bolje razumiju načine na koje mogu zaštititi svoju djecu. Govorit će se o elektroničkom seksualnom nasilju, njegovim oblicima i rasprostranjenosti, o stereotipima i predrasudama koje prate taj fenomen, kao i o ulogi roditelja u jačanju povjerenja i prevenciji nasilja.

Sudionici će također dobiti konkretne savjete za zaštitu djece na društvenim mrežama, među kojima će biti riječi o platformama koje adolescenti najviše koriste, poput Snapchata, i o potencijalnim rizicima koje one nose.

Roditelji zainteresirani za sudjelovanje trebaju potvrditi svoj dolazak putem obrasca na poveznici: https://forms.gle/ZFZF9Mz96iSLAhYKA. Dan prije samog predavanja, 4. studenoga, sudionici će na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu dobiti link za pristup događaju. Predavanje se održava u sklopu projekta „Mama, tata, mogu malo mobitel?“, koji financijski podržava Ministarstvo demografije i useljeništva. Za dodatne informacije roditelji se mogu obratiti Maji Vukmanić Rajter, prof. soc. ped., putem e-maila: maja@hrabritelefon.hr.

Ključne riječi
hrabri telefon

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
