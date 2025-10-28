U Hrvatskoj se nalazi najbolje turističko selo na svijetu: Ovdje dolaze sa svih strana svijeta, neki putuju i po 20 sati da bi ga vidjeli

Nagrada za najbolje turističko selo na svijetu ide... u Hrvatsku! U Kaštelir–Labince! Tako je u Narodnoj Republici Kini, upravo prošli petak, glavni tajnik UN turizma Zurab Pololikashvili objavio odluku da se Općina Kaštelir–Labinci uvrštava među dobitnike nagrade Best Tourism Villages. Uz Istru, nagrada je otišla i u Antônio Prado u Brazil, Asuku u Japan, Lô Lô Chải u Vijetnamu, Pacto u Ekvadoru... Slave ovih dana u unutrašnjosti Istre, gdje odavno znaju kako se brine o turistu. Mjesto je to bez hotela, bez velikih kampova, bez apartmanskih naselja, bez velikih zgrada, čak bez ulica, ali i bez – mora. No, mjesto s ljudima... Ima ih 1504, a gotovo svaka kuća ima i – poljoprivrednika. Imaju i 466 bazena, praktički su kamo god se okreneš. Ovalni, kvadratni, kockasti, nedostaje im samo olimpijski bazen.