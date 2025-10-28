Ava Karabatić, ime koje na domaćoj sceni već godinama izaziva burne reakcije, ponovno je uspjela uzburkati duhove i šokirati javnost. Nakon karijere pjevačice, modela i reality zvijezde, Ava je odlučila okrenuti potpuno novu stranicu u životu. Svojim posljednjim potezom na Instagramu dokazala je da je njezina sposobnost transformacije uistinu neograničena. Naime, Ava je objavila da nudi usluge instrukcija iz niza školskih predmeta, ali i psihološku pomoć u borbi protiv ovisnosti o alkoholu.

Na svom profilu podijelila je profesionalno dizajniran letak na kojem, uz svoju fotografiju, ponosno ističe novi poslovni pothvat. "Dragi roditelji i učenici, ako tražite stručnu podršku i kvalitetne repeticije, znate kome se obratiti. Nudim individualni pristup, prilagođen vašim potrebama, s ciljem boljeg razumijevanja gradiva i postizanja izvrsnih rezultata", napisala je Ava u opisu objave, jasno dajući do znanja da je u ovaj projekt ušla s ozbiljnim namjerama.

Nova karijera Ave Karabatić, za 50 eura po satu nudi ove usluge: 'Znate kome se obratiti'

Učenicima nudi pomoć iz latinskog, talijanskog, engleskog i ruskog jezika, ali i iz prirodnih znanosti poput matematike i kemije, te društvenih predmeta kao što su povijest i hrvatski jezik. Cijena za sat individualne nastave iznosi 50 eura, a instrukcije su dostupne uživo u Zagrebu, Beogradu i Splitu, kao i online putem popularnih platformi.

Mnogima je ovaj potez bio iznenađujući, no oni koji bolje poznaju Avin životopis znaju da iza ove ponude stoji i formalno obrazovanje. Naime, Ava Karabatić je diplomirala talijanski i latinski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zadru, što joj daje itekakvu podlogu za podučavanje ovih klasičnih predmeta. Također, po struci je i farmaceutski tehničar, što može objasniti njezinu samouvjerenost u prenošenju znanja iz kemije.

Ipak, ono što je izazvalo najviše pažnje jest dio ponude koji se odnosi na "psihologiju", odnosno pomoć pri odvikavanju od alkohola. Ava je navela kako nudi "pedagoški pristup kroz vlastito iskustvo (terapije)", čime je hrabro i otvoreno povezala svoj novi posao s najtežim životnim bitkama. Nije tajna da se i sama borila s ovisnošću o alkoholu, o čemu je javno govorila. U lipnju 2023. godine provela je dva mjeseca na rehabilitaciji, a to iskustvo sada želi iskoristiti kako bi pomogla drugima koji se nalaze u sličnoj situaciji.

Ovaj poslovni zaokret dolazi u turbulentnom razdoblju za Avu. Prije samo nekoliko tjedana najavila je da napušta Hrvatsku i seli u Švicarsku, gdje planira raditi kao njegovateljica u domu za starije osobe. Kao razloge za odlazak navela je nezadovoljstvo nepotizmom, korupcijom i seksualnim iskorištavanjem u domovini. Uz to, prije otprilike pet mjeseci doživjela je i veliku obiteljsku tragediju kada je iznenada preminuo njezin otac Ivica, što ju je duboko potreslo. Svoju bol i tugu dijelila je s pratiteljima, govoreći o teškim trenucima i izazovima s kojima se suočavala.