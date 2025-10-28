Klasić: Može Thompson biti antikomunist, ali mržnja prema komunizmu ne može ići u ljubav ka ustaštvu

Povjesničar Hrvoje Klasić gostovao je u Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a gdje je komentirao okrugli stol koji je danas u organizaciji stranaka DOMiNO i Suverenisti održana u Saboru i na kojemu se, između ostaloga, moglo čuti i da je u ustaškom logoru Jasenovac bilo znatno manje žrtava nego što kažu službeni podaci. Činjenicu da je takav jedan događaj održan u zgradi parlamenta Klasić je nazvao sramotom hrvatskog društva. Kao prvo, kazao je, sramota je za hrvatsku desnicu koja umjesto da u Saboru raspravlja o budućnosti organizira okrugli stol na temu iz prošlosti, a što pokazuje, kazao je, da je desnica totalno bez inspiracije, ikakve ideje.

- Kada ne znaju što bi sa sobom, a ne znaju i to vidimo na izborima gdje su doista minorni, onda posegnu za onime što misle da će izazvati pažnju javnosti. Sramota je i za Sabor da se u njemu organizira nešto što bi u Njemačkoj, primjerice, bilo kažnjivo zakonom. Čak i mi imamo u našem Kaznenom zakonu članak koji kaže da se kažnjava onaj tko negira ili znatno umanjuje genocid zatvorskom kaznom do tri godine. Ovdje se radi o negiranju i genocida nad Srbima i o znatnom umanjivanju genocida nad Židovima, a vjerojatno i Romima, tako da po nekoliko stavki bi ti ljudi trebali biti sankcionirati-kazao je Klasić.

Kazao je i kako bi ga zanimale reakcije da imamo kontra situaciju i da u Saboru netko predloži konferenciju na koju će biti pozvani povjesničari iz Srbije koji smatraju da nad Hrvatima nisu počinjeni zločini u Domovinskom ratu, da nisu postojali logori i da na Ovčari nije ubijeno ljudi koliko je ubijeno. Bi li i to bila sloboda izražavanja, pita se Klasić.

- Svi mi znamo da se ovdje radi o jednom revizionističkom odnosu isključivo prema ustaškom periodu koji ima za cilj relativizirati ustaše, ustaški režim i čak pokušati ga prikazati kao jedan, onako poželjan ili prihvatljiv oblik hrvatskog patriotizma-kazao je Klasić. Stava je da u tom smislu nismo nikad izašli iz devedesetih i da vodimo jedne te iste rasprave godinama te mu je, kazao je, žalo jer smo tih devedesetih godina normalizirali ustaštvo.

Slaže se da se zadnjih pola godine, od prvog Thompsonova koncerta, klima u društvu promijenila i smatra da je najveća krivica i odgovornost za to na HDZ-u, stranci koja se, kaže, ponaša kao komunistička partija- imaju brojne zanimljive lijeve pristupe i tržištu, partijskom zapošljavanju, ali će se zadržati i na tom nekakvom nacionalističkom diskursu. Vrijeme je, kaže Klasić, da ljudi iz HDZ-a napokon kažu otvoreno kakvu stranku i državu žele. Ako su antifašisti onda ne mogu dozvoliti relativizaciju fašizma. Ako nisu neka budu pošteni i neka predlože, kaže Klasić, ukidanje Dana antifašističke borbe, neka iz Ustava izbaciti ZAVNOH i neka kažu da Hrvatska počiva na, između ostalog, i na Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Govorio je i o problemu što mladi ljudi, a što su pokazala i istraživanja, izjednačavaju ustaštvo s domoljubljem. Udžbenici i nastavnici povijesti nisu niti glavni niti jedini opinion makeri kada je u pitanju prošlost, to su puno više celebrityji, neki forum ili društvene mreže. Tu je i Crkva jako važna-kazao je Klasić i kao primjer naveo činjenicu da i dan danas ljudi iz Crkve brane svećenike koji su aktivno pomagali ustaški pokret i hvalili Antu Pavelića. Komentirao je i dva najavljena koncerta Marka Perkovića Thompsona 26. i 27. prosinca u Areni i izjavu gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića da mu neće dozvoliti održavanje drugog koncerta bude li na prvom izvodio Čavoglave, odnosno bude li pjesmu započeo s ustaškim pozdravom Za dom spremni.

- Mislim da je sramota bila da je 91 godine ustaštvo ušlo u demokratsku Hrvatsku kroz HOS. Kroz Za dom spremni, kroz Rafaela Bobana itd. Sramota je bila što se to vremenom nije sankcioniralo. Dakle, ako je već počinjena šteta, ako je počinjena greška 90. i 91. godine, nikad nije kasno grešku ispraviti. Dakle, Za dom spremni je ustaški pozdrav i ustaški je pozdrav i u pjesmi Čavoglave. Ne znači da svi koji su bili na koncertu ili su pjevali tu pjesmu da su ustaše- kazao je Klasić.

Ponovi je stav da HDZ kalkulira i po tom pitanju zbog biračkog tijela, posebno onog u ruralnim sredinama. - Plenković nije ekstremni desničar, niti mu je itko ekstremni desničar iz najbližeg kruga ali mu se svidjelo jer je oportuno. To je toliko licemjerno i toliko štetno za Hrvatsku. Ako nas povijest išta uči, svi oni koji su pokušavali zauzdati ekstremni nacionalizam, ekstremne desničare na kraju su postali njihove žrtve. HDZ bi mogao postati žrtva vlastitog koketiranja sa ekstremnom desnicom-smatra Klasić.

Dotaknuo se i ponašanja SDP-a u ovim "novim okolnostima". Kazao je da je ta stranka dva puta bila na vlasti i da je mogla učiti puno toga, a nije. O povratku Trga maršala Tita kazao je da je Tito apsolutno najvažniji političar na ovim prostorima, najutjecajniji u svjetskim okvirima i vođa najjačeg antifašističkog pokreta otpora u Europi.

- Mislim da Josip Broz Tito apsolutno zaslužuje ulicu ili trg. Da li treba biti trg koji je bio? Nisam siguran. Napravio bih tu kompromis-kazao je i dodao kako bi Titu ipak dao neki drugi trg ili ulicu. Kao kompromisno rješenje predlaže i vraćanje imena ulica partizanima koji su poginuli u Drugom svjetskom ratu, a koji nisu krivi ni za Bleiburg, ni za Goli otok, ni Udbu a ni za Šešelja i Miloševića.