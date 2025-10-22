Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
DRŽI KURS, KAPETANICE!

Marica Njegovan je krajem sedamdesetih kao časnica plovila najvećim brodovima Jadrolinije. Ovo je njezina pomorska životna priča

Autor
Srđan Hebar
22.10.2025.
u 17:05

"Kupala sam se u Mrtvome moru, i zato i danas imam probleme sa sinusima. Kad sam izašla iz mora, svi su kupači bili na nogama, nosili su mi vodu da isperem nos i oči, ali već je počela teći krvi iz nosa"

Ploviti se mora! To svi znamo... Jedna od rijetkih dama uopće u Europi koja je kao časnica Jadrolinije plovila njenim najvećim brodovima još krajem sedamdesetih je gospođa Marica Njegovan. Iz tog su doba ostale naslovnice najpopularnijih magazina na kojima je za kormilom u bijelom časničkom odijelu, ali ostale su i lijepe, plave – morske uspomene. Danas u mirovini, u svojoj Kostreni nedaleko od Rijeke, ispričala je svoju životnu pomorsku priču. – A željela sam biti – frizerka (smijeh). Prva žena koja se kao časnica ukrcala na brod bila je Kaća, ali desetljeće prije mene. Ja sam bila druga nakon nje, a u tri desetljeća dama koje su upravljale brodom bilo je možda za nabrojiti na prste ruke. Ništa čudno, mi smo u obitelji svi pomorci. I svi iz iste škole! Tata Duško polagao je poručnički ispit u Pomorskoj školi Bakar, u nju je išao brat Nikola, išao je i brat Rajko. Suprug Emil išao je u tu školu, moja kći Ana išla je u istu školu, sin Danijel završio je tu pomorsku školu, a sad u nju ide i unuk Colin. Završio je prvi razred. U našoj su obitelji brodovi – sve! – smije se časnica Marica.

Ključne riječi
brodovi Plovidba pomorstvo kapetanica Marica Njegovan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja