ORBÁN VIDI HRVATSKU KAO TAKTIČKU PRIJETNJU

Napadi Mađarske na Hrvatsku nisu samo zbog energije i novca: Iza njih se krije ovaj narativ

Autor
Sandra Veljković
22.10.2025.
u 20:48

Hrvatska ruši Orbánov mit, Hrvatska je dokaz da ulazak u europsku jezgru ne znači gubitak moći, nego njezino povećanje, zaključuju naši mađarski sugovornici

Napadi na Hrvatsku iz susjedne Mađarske nisu samo – iako taj dio nikako ne može biti zanemaren – zbog energije i, posljedično novca, već se iza njih krije i narativ koji se već neko vrijeme povlači što kod vladajućih, što kod oporbe, što kod komentatora u provladinim i neovisnim medijima. Hrvatska Mađarskoj nije samo susjed, već sve se više doživljava kao izravni konkurent za regionalni utjecaj, vodeću ulogu u energetskom tranzitu i stratešku relevantnost unutar NATO-a i EU, reklo nam je više mađarskih izvora s različitih pozicija u političkom spektru. Ili, kako je prije nekoliko dana rekao jedan zastupnik Orbánova Fidesza koji je, logično, želio ostati anoniman: Orbán vidi Hrvatsku kao taktičku prijetnju. Njihov uspjeh ugrožava njegovu konstrukciju moći.

Komentara 4

Pogledaj Sve
ST
StožerniGeneral50
20:58 22.10.2025.

Orban je od Mađarske napravio sada i službeno najsiromašniju zemlju EU-a.

DI
Dingo
20:53 22.10.2025.

Sad je sve jasno !

Avatar nisam_robot
nisam_robot
21:04 22.10.2025.

Cijenim ovu novinarku! Uvjek zanimljivo i ima smisla što ona napiše.

