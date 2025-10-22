Napadi Mađarske na Hrvatsku nisu samo zbog energije i novca: Iza njih se krije ovaj narativ

Napadi na Hrvatsku iz susjedne Mađarske nisu samo – iako taj dio nikako ne može biti zanemaren – zbog energije i, posljedično novca, već se iza njih krije i narativ koji se već neko vrijeme povlači što kod vladajućih, što kod oporbe, što kod komentatora u provladinim i neovisnim medijima. Hrvatska Mađarskoj nije samo susjed, već sve se više doživljava kao izravni konkurent za regionalni utjecaj, vodeću ulogu u energetskom tranzitu i stratešku relevantnost unutar NATO-a i EU, reklo nam je više mađarskih izvora s različitih pozicija u političkom spektru. Ili, kako je prije nekoliko dana rekao jedan zastupnik Orbánova Fidesza koji je, logično, želio ostati anoniman: Orbán vidi Hrvatsku kao taktičku prijetnju. Njihov uspjeh ugrožava njegovu konstrukciju moći.