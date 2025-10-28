Naši Portali
EKSPLOZIJE NA OCEANU

Krvavi obračun na Pacifiku: Američka vojska potopila četiri broda, 14 mrtvih

Autori: Tea Tokić, Zrinka Treščec/Hina
28.10.2025.
u 16:55

Napadi na Tihom oceanu dolaze u kontekstu gomilanja američkih vojnih snaga na Karibima, uključujući razarače, zrakoplove F-35, nuklearnu podmornicu i tisuće vojnika

U nizu zračnih udara na istočnom Pacifiku američka je vojska u ponedjeljak potopila četiri broda za koja tvrdi da su pripadala narko-kartelima. U napadima je, prema riječima američkog ministra obrane Petea Hegsetha, poginulo 14 osoba, dok je samo jedan član posade preživio.

Napadi su izvedeni gotovo istovremeno, a riječ je o prvim višestrukim udarima u jednom danu u sklopu ubrzane kampanje administracije Donalda Trumpa protiv krijumčara droge. Preživjelog su, kako je potvrdio Hegseth, preuzele meksičke vlasti, koje sada vode potragu i spašavanje na tom dijelu oceana. Američki ministar objavio je na platformi X da su svi pogođeni brodovi bili u međunarodnim vodama te da nijedan američki vojnik nije stradao. “Plovila su pripadala terorističkim organizacijama koje se bave krijumčarenjem narkotika i kretala su se poznatim rutama šverca u istočnom Pacifiku”, naveo je Hegseth.

U ponedjeljak su izvedena tri udara, jedan od njih pogodio je dva broda istovremeno, čime je broj američkih napada na navodne krijumčarske brodove od početka rujna narastao na 13. Prema dostupnim podacima, od početka operacija uništeno je 14 brodova, a život je izgubilo 57 ljudi.

Napadi na Pacifiku označavaju širenje kampanje koja je do nedavno bila ograničena na Karibe. Prošlog tjedna američke snage prvi su put djelovale u istočnom dijelu oceana, što su analitičari ocijenili kao znak da Washington pojačava pritisak na narko-kartelne mreže. CNN podsjeća da je Trumpova administracija izradila tajno pravno mišljenje kojim nastoji opravdati smrtonosne napade na širok popis kartela i pojedinaca osumnjičenih za trgovinu drogom. Prema tom dokumentu, krijumčari se tretiraju kao neprijateljski borci i mogu biti likvidirani bez sudske odluke.

CA
Carabit
17:11 28.10.2025.

Po snimkama nisu ribarske brodice. Ako se radi o prevozu droge, puna podrska Amerikancima unistenju takovih brzih glisera ma u cijim vodama bili.

TP
The_Point
17:12 28.10.2025.

Prema snimci, to nisu ribarski čamci nego otvoreni, vrlo brzi gliseri natovareni čudnim paketima. Nitko nije pružio egzaktne dokaze, ali ne treba biti jako pametan da zaključimo o kakvom je transportu riječ.

Avatar Kockasti
Kockasti
17:05 28.10.2025.

Ovi su konacno nasli protivnika po mjeri, potapati ribarske camce po svjetskim oceanima. Valjda nema vise pastira u sandalama sa AK47 na Toyotama po srednjem Istoku.

