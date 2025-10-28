Krvavi obračun na Pacifiku: Američka vojska potopila četiri broda, 14 mrtvih

U nizu zračnih udara na istočnom Pacifiku američka je vojska u ponedjeljak potopila četiri broda za koja tvrdi da su pripadala narko-kartelima. U napadima je, prema riječima američkog ministra obrane Petea Hegsetha, poginulo 14 osoba, dok je samo jedan član posade preživio.

Napadi su izvedeni gotovo istovremeno, a riječ je o prvim višestrukim udarima u jednom danu u sklopu ubrzane kampanje administracije Donalda Trumpa protiv krijumčara droge. Preživjelog su, kako je potvrdio Hegseth, preuzele meksičke vlasti, koje sada vode potragu i spašavanje na tom dijelu oceana. Američki ministar objavio je na platformi X da su svi pogođeni brodovi bili u međunarodnim vodama te da nijedan američki vojnik nije stradao. “Plovila su pripadala terorističkim organizacijama koje se bave krijumčarenjem narkotika i kretala su se poznatim rutama šverca u istočnom Pacifiku”, naveo je Hegseth.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

U ponedjeljak su izvedena tri udara, jedan od njih pogodio je dva broda istovremeno, čime je broj američkih napada na navodne krijumčarske brodove od početka rujna narastao na 13. Prema dostupnim podacima, od početka operacija uništeno je 14 brodova, a život je izgubilo 57 ljudi.

Napadi na Pacifiku označavaju širenje kampanje koja je do nedavno bila ograničena na Karibe. Prošlog tjedna američke snage prvi su put djelovale u istočnom dijelu oceana, što su analitičari ocijenili kao znak da Washington pojačava pritisak na narko-kartelne mreže. CNN podsjeća da je Trumpova administracija izradila tajno pravno mišljenje kojim nastoji opravdati smrtonosne napade na širok popis kartela i pojedinaca osumnjičenih za trgovinu drogom. Prema tom dokumentu, krijumčari se tretiraju kao neprijateljski borci i mogu biti likvidirani bez sudske odluke.