Je li i vaš ljubimac na popisu? Veterinar naveo 5 pasmina pasa koje ne bi preporučio
Iako svaka pasmina pasa ima svoje prednosti i mane, od karaktera i razine energije do zdravstvenih predispozicija, stručnjaci su upozorili da nisu sve pasmine jednako prikladne za svakog vlasnika. Neki psi zahtijevaju puno više brige, pažnje i medicinske skrbi nego što većina ljudi očekuje. Upravo zato, mnogi veterinari priznaju da postoje određene pasmine koje, unatoč popularnosti ili izgledu, ne bi željeli posjedovati sami. Odabir prave pasmine psa može biti i uzbudljiv i stresan, s obzirom na stotine opcija s različitim temperamentima, razinama aktivnosti, potrebama za njegom i zdravstvenim problemima.
Dok neke pasmine napreduju s djecom, druge zahtijevaju stalnu vježbu, mentalnu stimulaciju ili dolaze sa skupim medicinskim problemima, što stvarnost vlasništva kućnog ljubimca čini zahtjevnijom nego što bi slatka objava na društvenim mrežama mogla sugerirati. Južnoafrički veterinar dr. Amir Anwary oglasio se na TikToku da bi ponudio smjernice onima koji žele imati psa. Podijelio je "brutalno iskren" popis pet pasmina pasa koje osobno ne bi imao te je istaknuo da, iako svaki pas ima jedinstvenu osobnost, neke pasmine dosljedno predstavljaju izazove koji mogu biti preteški za prosječnog vlasnika kućnog ljubimca, piše Daily Express.
5. Jazavčar: Veterinar je rekao da, iako su ovi štenci u obliku kobasice nesumnjivo preslatki i mogu biti izuzetno privrženi, ipak nisu prikladni za svakoga. "Mogu biti vrlo tvrdoglavi, lajati cijelu noć ako žele i mogu imati stvarno jaku separacijsku anksioznost. Također su skloni bolesti intervertebralnog diska)", upozorio je veterinar. U kombinaciji s njihovom sklonošću debljanju, zahtijevaju pažljiv nadzor, dosljednu tjelovježbu i način života koji im sprječava pristup namještaju i stubištima kako bi se spriječile ozljede.
4. Francuski buldog: Dr. Anwary je je rekao da je francuski buldog "mala preslatka nakaza". No, zbog respiratornih poteškoća, kožnih bolesti te problema s kralježnicom i zglobovima, francuski buldozi redoviti su posjetitelji veterinarske ordinacije. Veterinar je također naglasio njihovu visoku cijenu i stalne medicinske troškove, što ih čini financijski opterećujućim suputnikom. "Kao veterinar, stalno vidim ove pse kako dolaze zbog toliko različitih medicinskih problema. Nikada ne bih imao francuskog buldoga, ali preslatki su", objasnio je dr. Anwary.
3. Belgijski ovčar: "To nije pas, to je stroj. Zahtijeva stalnu fizičku i mentalnu stimulaciju. Radim puno radno vrijeme, pa ne mogu ovoj vrsti psa pružiti pažnju koju zaslužuje da bi napredovao", rekao je dr. Anwary. Ako ne dobiju dovoljno fizičke aktivnosti, svakodnevne obuke i pažnje, lako mogu postati tjeskobni i destruktivni. Za mnoge, osobito za vlasnike pasa početnike ili one pasivnije, belgijski ovčar malinois može biti prezahtjevan i neprimjeren izbor.
2. Graničarski škotski ovčar: Radi se o još jednoj radnoj pasmini punoj energiji, a na popisu se našao iz sličnih razloga kao i belgijski ovčar. Dr. Anwary je rekao da su oni također radni psi kojima je potrebna stalna stimulacija te ih je usporedio s ADHD-om u psećem obliku, pa je naglasio da neprestano trebaju zadatke, prostor za trčanje i probleme koje mogu rješavati. Ova razina intenziteta može biti posebno teška za podnijeti vlasnicima koji rade puno radno vrijeme i ne mogu biti prisutni ili angažirani tijekom cijelog dana.
1. Labrador retriver: Možda najiznenađujuća pasmina od svih na popisu je labrador retriver, često hvaljen kao idealan obiteljski pas. Međutim, prema dr. Anwaryju, postoji jedan veliki nedostatak, a to je njihov apetit. Labradori su poznati po tome što jedu sve i svašta, a također su genetski skloni pretilosti. Ova kombinacija može biti opasna, posebno za vlasnike koji su darežljivi s poslasticama ili nemaju disciplinu za održavanje stroge dijete.