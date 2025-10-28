Stanari dobili uplatnice za porez na kuće u kojima žive, nikome nije jasno što se događa. Porezna im odgovorila

Uplatnicu je dobila prije tjedan dana, a zašto mora dati gotovo 500 eura poreza za nekretninu u kojoj živi stanovnici Kozari puteva s kojom smo razgovarali nije jasno. – Imam, doduše, u kući i podstanare, ali oni ondje žive dugoročno, što znači da sam u svakom slučaju oslobođena od plaćanja. No, rješenje je stiglo pa sam krenula u Poreznu vidjeti što se zbiva jer taj novac nemam – rekla nam je.

Ne podmirim li, prijeti ovrha

U kvart u gradskoj četvrti Peščenica – Žitnjak zaputili smo se nakon što smo dobili informaciju da su tamošnji stanovnici u sandučiće počeli dobivati rješenja o plaćanju poreza na nekretnine za kuće u kojima žive ili imaju u njima stalne podstanare. A porez na nekretnine, podsjetimo, primjenjuje se od 1. siječnja kao zamjena za dotadašnji porez na kuće za odmor, pri čemu su, prema odredbama zakona, vlasnici oslobođeni plaćanja ako je, primjerice, riječ o objektu u kojemu imaju prijavljeno prebivalište ili boravište, ako je u dugoročnom najmu ili ako je u toliko lošem stanju da se u njemu ne može stanovati. Iznos poreza ovisi o jedinici lokalne samouprave, a u Zagrebu se obračunava po tarifi od pet eura po kvadratu.

Nemalo su zato ostali iznenađeni stanovnici Kozara kad su im počela pristizati rješenja za porez koji po zakonu ne bi trebali platiti. Gospođa koju s kojom smo razgovarali u Kanalskom putu pokazala nam je i rješenje, a u njemu piše da iznos od 475 eura treba uplatiti u roku od 15 dana od dostave. U suprotnom, navodi se, pokrenut će se postupak prisilne naplate, odnosno ovrhe. A sličnih smo priča čuli i od drugih.

Skupština preimenovala ulice u Zagrebu, oporba žestoko protiv: 'To je jugoslavenski i komunistički nasrtaj' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Moj tata, koji ima 96 godina i živi sam u svojoj kući, dobio je uplatnicu na 750 eura, kao i ostali u njegovoj ulici. Poštar koji je uručio kuvertu rekao mu je da je stiglo toliko rješenja da su morali angažirati još jednog kolegu da bi ih sve podijelili. Uložili smo žalbu, ali na dokumentu lijepo piše da ona ne odgađa rješenje. Mora da je došlo do neke greške u sustavu, ali ovo je golem problem i zaista sam zabrinut oko toga što će se dogoditi – rekao nam je jedan sugovornik.

A kako nam je kazao Dujo Tomić, kojega smo zatekli na poslu u Kozari putevima, situacija nije ograničena na područje Peščenice i Žitnjaka. – Živim u Sesvetskom Kraljevcu, u kući u kojoj stanujemo žena, kći i ja. Dobili smo rješenje s uplatnicom od 750 eura, a stigla je i mojim dvjema susjedama. Odmah sam se zaletio u ispostavu Porezne uprave, a žena na šalteru nije znala što da mi kaže. Neka mi samo pokušaju sjesti na plaću, nemaju što uzeti – rekao je.

Nedugo nakon što su stigle prve uplatnice, počele su kružiti informacije da je riječ o pogrešci tijekom povlačenja podataka o nekretninama za koje se treba plaćati porez. On se, naime, obračunava na temelju podataka o komunalnoj naknadi, a država i jedinice lokalne samouprave informacije o nekretninama i njihovim vlasnicima trebali su u Poreznu upravu predati do kraja lipnja. A što se dogodilo, koliko je ljudi dobilo rješenja iako su oslobođeni plaćanja te kako mogu sanirati problem, pitali smo Poreznu upravu, iz koje su odgovorili kako postoji mogućnost da je došlo do neusklađenosti u postupku utvrđivanja obveznika.

Provjeravaju se pojedinačno

– U okviru prve godine primjene, Porezna uprava provela je postupak utvrđivanja poreza na nekretnine koristeći podatke iz evidencija obračuna komunalne naknade jedinica lokalnih samouprava (JLS). S obzirom na to, moguće je da postoji neusklađenost adresnih podataka na području iz upita između evidencija JLS-a i nadležnih registara. Kako je riječ o prvoj godini primjene poreza na nekretnine, u suradnji s JLS-ovima i nadležnim tijelima provodi se usuglašavanje podataka i tehničke provjere kako bi se osigurala potpuna točnost i ažurnost evidencija – naveli su. Napomenuli su i da bilo kakva "uočena nepravilnost" neće imati negativne posljedice za stanovnike te da se slučajevi rješavaju pojedinačno.

– Ako smatraju da je došlo do određenih odstupanja u zaprimljenom rješenju, pozivaju se da se jave nadležnoj ispostavi Porezne uprave radi provjere i usklađivanja podataka. Važno je istaknuti da se sustav poreza na nekretnine temelji na zakonito prikupljenim podacima – poručili su. Korišteni su podaci iz evidencija obračuna komunalne naknade jedinica lokalnih samouprava pa je moguće da nisu usklađeni, kažu u Poreznoj upravi. Sve koji misle da je u njhovu slučaju riječ o pogrešci također pozivaju da se jave.