ZKP donesen sa 75 glasova. Imaju li vladajući uopće 76 ruku u Saboru?

Što se događa s aktualnom parlamentarnom većinom i ima li ona u ovom trenutku minimalnih 76 ruku u Saboru? To se pitanje nametnulo danas, nakon što je stranka Možemo! najavila da će se obratiti Ustavnom sudu, a HDZ brže-bolje reagirao najavom da će izmjene Zakona o kaznenom postupku ponovno u proceduru, jer su u petak donesene sa 75 ruku, jednom manje od kvalificirane većine, nužne za donošenje organskih zakona.



Da je Zakon o kaznenom postupku organski, jedan od onih kojima se precizira kada se i kako nekom mogu ograničiti ustavna prava, nikada nije bilo dvojbe. To je u više navrata, posljednji put 2022. godine, utvrdio i Ustavni sud, precizirajući da se i ovaj zakon, baš kao i kazneni, donosi sa 76 zastupničkih ruku. U petak je, međutim, potporu izmjenama ZKP-a uskratio nezavisni Željko Lacković, čija je ruka u minimalnoj HDZ-ovoj većini. A da svoj glas nije uskratio slučajno, jasno je iz činjenice da je oko ovog zakona Lacković bio suzdržan i na ranijoj sjednici matičnog Odbora za pravosuđe.