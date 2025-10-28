Naši Portali
HDZ ZAKON PONOVNO ŠALJE U PROCEDURU

ZKP donesen sa 75 glasova. Imaju li vladajući uopće 76 ruku u Saboru?

Autori: Petra Maretić Žonja, Iva Boban Valečić
28.10.2025.
u 21:46

Možemo! upozorava da bi ovakvo donošenje moglo imati ozbiljne posljedice u sudskoj praksi jer će se u pitanje moći dovesti sve odluke utemeljene na neustavno donesenom ZKP-u

Što se događa s aktualnom parlamentarnom većinom i ima li ona u ovom trenutku minimalnih 76 ruku u Saboru? To se pitanje nametnulo danas, nakon što je stranka Možemo! najavila da će se obratiti Ustavnom sudu, a HDZ brže-bolje reagirao najavom da će izmjene Zakona o kaznenom postupku ponovno u proceduru, jer su u petak donesene sa 75 ruku, jednom manje od kvalificirane većine, nužne za donošenje organskih zakona.

Da je Zakon o kaznenom postupku organski, jedan od onih kojima se precizira kada se i kako nekom mogu ograničiti ustavna prava, nikada nije bilo dvojbe. To je u više navrata, posljednji put 2022. godine, utvrdio i Ustavni sud, precizirajući da se i ovaj zakon, baš kao i kazneni, donosi sa 76 zastupničkih ruku. U petak je, međutim, potporu izmjenama ZKP-a uskratio nezavisni Željko Lacković, čija je ruka u minimalnoj HDZ-ovoj većini. A da svoj glas nije uskratio slučajno, jasno je iz činjenice da je oko ovog zakona Lacković bio suzdržan i na ranijoj sjednici matičnog Odbora za pravosuđe.

Ključne riječi
oporba Možemo! Hrvatski sabor zakon o kaznenom postupku HDZ

Komentara 2

Pogledaj Sve
DR
druggajdaš
22:38 28.10.2025.

Dok levi imaju uzase tzv. desne, izdajnike nikada nećemo imati stabilnu Hrvatsku, već razne slučajne.

TH
than
22:27 28.10.2025.

HDZ kao i SKH. Slijedeci puta ce biti i viska glasova, ako treba.

