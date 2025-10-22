Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 217
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKA ULAGANJA I UNAPREĐENJA

Kineska podmornička flota sve je modernija i tiša i bit će problem za SAD ukoliko se sukobe

Autor
Danijel Prerad
22.10.2025.
u 21:36

Za američke podmornice, kineska slojevita mreža senzora i protupodmorničkih sustava te njezina flota sve sposobnijih podmornica ključne su prepreke njihovim vjerojatnim ulogama u kineskom ratu

Kineska podmornička flota, dugo bučna i zastarjela, postaje sve tiša i smrtonosnija, upozorava nova analiza, dok smanjuje jaz sa SAD-om unutar Prvog otočnog lanca, niza otoka koji bi mogli činiti prvu crtu buduće pacifičke borbe. Ova poboljšanja, zajedno s kineskim protupodmorničkim oružjem i razvojem "Velikog podmorskog zida", mogla bi uzrokovati probleme američkim podmornicama u Prvom otočnom lancu ako Peking i Washington zarate, posebno oko Tajvana. U potencijalnom sukobu između SAD-a i Kine u zapadnom Pacifiku, Prvi otočni lanac, koji se proteže od Japana do Filipina i omeđuje kinesku obalu, vjerojatno bi bio strateški važan. Američka vojska očekuje da će Kina pokušati uskratiti joj pristup i kontrolu u regiji prijeteći američkoj zračnoj i pomorskoj moći.

Ključne riječi
mornarica flota Podmornice Kina SAD

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja