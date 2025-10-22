Kineska podmornička flota sve je modernija i tiša i bit će problem za SAD ukoliko se sukobe

Kineska podmornička flota, dugo bučna i zastarjela, postaje sve tiša i smrtonosnija, upozorava nova analiza, dok smanjuje jaz sa SAD-om unutar Prvog otočnog lanca, niza otoka koji bi mogli činiti prvu crtu buduće pacifičke borbe. Ova poboljšanja, zajedno s kineskim protupodmorničkim oružjem i razvojem "Velikog podmorskog zida", mogla bi uzrokovati probleme američkim podmornicama u Prvom otočnom lancu ako Peking i Washington zarate, posebno oko Tajvana. U potencijalnom sukobu između SAD-a i Kine u zapadnom Pacifiku, Prvi otočni lanac, koji se proteže od Japana do Filipina i omeđuje kinesku obalu, vjerojatno bi bio strateški važan. Američka vojska očekuje da će Kina pokušati uskratiti joj pristup i kontrolu u regiji prijeteći američkoj zračnoj i pomorskoj moći.