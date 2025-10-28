FOTO/VIDEO Vjetar nosi krovove s bolnica, voda se penje do krovova zgrada: Melissa udara Jamajku, pojavila se nova opasnost

Jedan od najsnažnijih atlant­skih uragana u povijesti, Melissa , danas je poslijepodne poharao Jamajku, prouzročivši katastrofalna razaranja i potpuni kaos širom otoka. Prema podacima američkog Nacionalnog centra za uragane (NHC), riječ je o uraganu 5. kategorije koji se sada kreće prema Kubi, gdje bi mogao ponovno ojačati. Melissa je prvo udarila južnu i zapadnu obalu Jamajke, a potom se središte oluje premjestilo sjeverno od otoka, gdje i dalje pušu vjetrovi brzine do 230 kilometara na sat. BBC javlja da su kuće, bolnice i škole teško oštećene, a voda je na nekim područjima dosegnula krovove zgrada.

Uragan Melissa već je odnio najmanje sedam života, tri osobe u Jamajci tijekom priprema za oluju, tri u Haitiju i jednu u Dominikanskoj Republici, navodi CNN. Prema riječima jamajkanskog ministra turizma Edmunda Bartletta, otkako je uragan stigao na otok nije zabilježena nijedna nova smrt povezana izravno s udarom oluje. „Izvještaji koji nam stižu iz pogođenih područja su razorni, no dobra vijest je da smo na vrijeme uspjeli evakuirati i zaštititi stanovništvo. Ljudi su smješteni u skloništa, a zasad nemamo novih prijava o poginulima“, rekao je Bartlett za CNN.

Prayers up for Jamaica 🇯🇲🙏



Hurricane Melissa has unleashed winds over 180 mph, with gusts reaching 225 mph — one of the strongest storms in world history. 💔



Stay safe, Jamaica. The world is with you. 🌍💚💛🖤#Prayers #Jamaica #HurricaneMelissa pic.twitter.com/hZZyD8ytjR — Pesquisador ! (@ospensadorestt) October 28, 2025

Premijer Andrew Holness upozorio je ranije da će Melissa izazvati „katastrofalnu štetu“, dok je ministar zdravstva potvrdio da su troje ljudi poginuli tijekom sječe stabala u pripremama za uragan. Kako javlja BBC, obilne kiše i snažni vjetrovi i dalje haraju većim dijelom Jamajke te bi moglo pasti još 15 do 30 centimetara kiše tijekom noći. Mike Brennan, direktor američkog Nacionalnog centra za uragane, izjavio je da će situacija na otoku ostati iznimno opasna danima, ako ne i tjednima. „U zapadnom dijelu zemlje i u planinskim područjima prijeti velika opasnost zbog srušenih stabala, dalekovoda i teških oštećenja građevina“, upozorio je Brennan.

Dramatične snimke iz glavnog grada Kingstona i Montego Baya pokazuju kako olujni vjetrovi lome stabla i nose dijelove krovova, dok su pojedini dijelovi otoka potpuno odsječeni zbog poplava. U luksuznom hotelu Moon Palace u Ocho Riosu došlo je do urušavanja dijela stropa u prostoru gdje su se sklonili gosti.

Hurricane Melissa tears through western Jamaica, ripping roofs from homes, flooding streets, and toppling trees as powerful winds hammer the region. pic.twitter.com/9Pkz04rAeT — AccuWeather (@accuweather) October 28, 2025

Jamajkanske zdravstvene službe upozorile su građane na još jednu prijetnju, krokodile. Zbog naglog porasta vodostaja rijeka i močvara, krokodili bi mogli napustiti svoja prirodna staništa i pojaviti se u naseljenim područjima, upozorila je Južnoistočna regionalna zdravstvena uprava. Stanovnicima Kingstona, St. Thomasa, St. Catherinea i St. Andrewa savjetuje se izbjegavanje poplavljenih područja te odmah prijavljivanje svakog uočenog krokodila nadležnim službama. Na Jamajci živi američki krokodil (Crocodylus acutus), zaštićena vrsta koja je simbol države i nalazi se i na državnom grbu.

Nacionalni centar za uragane upozorio je da će Melissa u idućim satima stići do jugoistočne Kube kao i dalje iznimno opasan uragan, te bi mogla zadržati svoju snagu dok bude prelazila prema Bahamima. Američki „lovci na uragane“ najavili su večernji let iznad oluje kako bi prikupili dodatne podatke o njezinoj putanji i intenzitetu.