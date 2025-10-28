Utemeljitelji HDZ-a poručili SDP-u: 'Prošlost nije oružje za ideološke obračune'

Utemeljitelji Hrvatske demokratske zajednice uputili su priopćenje u kojem kritiziraju današnji okrugli stol u Saboru pod nazivom „Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca“. U priopćenju navode: "Socijaldemokratska partija Hrvatske daje pogrešan odgovor na svako pitanje, pa tako i na ovo o održavanju današnjeg okruglog stola. Odgovoran i društveno koristan pristup predsjednika i čelnika SDP-a bio bi simboličan čin poštovanja svih žrtava, bez obzira na ideološki predznak. Taj bi čin bio na primjer posjet barem jednome od više stotina poslijeratnih stratišta žrtava komunističkog jugoslavenskog režima. Time bi poslao poruku javnosti da sve nevine žrtve totalitarnih i nedemokratskih režima zaslužuju sućut, poštovanje te da imaju pravo na dostojanstven ukop i grob.

Sadašnje vodstvo SDP-a očito je manje demokratsko, manje uključivo i manje realno od onoga iz 1990. godine koje je donijelo tzv. „Povijesnu deklaraciju“, u kojoj se javno ispričalo svima kojima je djelovanjem njihove vlasti u razdoblju od skoro pola stoljeća nanesena nepravda, učinjena šteta ili povrijeđeno dostojanstvo.

Uveličavanje i umanjivanje žrtava bilo kojeg totalitarnog režima prema potrebi i političkim okolnostima, za što je najbolji primjer Stjepan Mesić, dva su naličja iste stvari. „Povijesne činjenice“ koje je „utvrdila“ komunistička i jugoslavenska vlast zapravo su „političke činjenice“, pa zabrana njihova preispitivanja nipošto ne pridonosi objektivizaciji prošlosti i povijesnoj istini. Koliko god puta ponovili laži, one neće postati istina, makar ih SDP-ovci svaki dan ponavljali.

Nažalost, upravo to čini vlast MOŽEMO i SDP-a u Zagrebu, brišući iz naziva ulica čak i imena žrtava ustaškog režima, dok istovremeno razmatraju imenovanje javnog prostora po Eugenu Pusiću, vojnom sudcu NDH, čija je odgovornost dovela do smrti tisuća ljudi. Pozivamo sve da s time prestanu i da izađu iz svojih rovova iz kojih je moderna Hrvatska davno izašla.

Oni koji bi arbitrirali o dopuštenosti rasprava i vodili ih bez objektivne valorizacije svojih teza nisu kadri za otvaranje prostora slobode. Bilo bi strašno prihvatiti tvrdnju portala Novosti da je „Sloboda govora u Hrvatskoj 2025. sloboda zla“, jer da je tako, oni ne bi smjeli ni riječi progovoriti. Takve izjave podliježu osudi moderne i demokratske Hrvatske.

Vukovar i Domovinski rat, temelji izborene hrvatske državnosti, ne smiju biti podređeni temama iz Drugog svjetskog rata koje se otvaraju iz političkih razloga i time se stvaraju konflikti i osporavanja. Vrijeme je da svi politički akteri prestanu koristiti prošlost kao oružje i konačno prihvatimo da povijest nije vlasništvo nijedne ideologije, stranke ili političke grupacije, a još manje oružje u dnevnoj politici."