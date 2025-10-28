Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI TRENDOVI

Izašlo istraživanje o ovisnostima u Hrvata. Uvedene i nove kategorije

Aparati za igre na sre?u
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Ivica Beti
28.10.2025.
u 18:51

U ovom valu istraživanja prvi su put obuhvaćene i ponašajne ovisnosti kao što su igranje igara na sreću, videoigara i korištenje društvenih mreža

Alkoholna pića konzumiralo je 77,7 posto odraslih i 82,4 posto mladih. Muškarci su pili češće nego žene, a najveći postotak konzumenata bilo je u skupini od 25 do 34 godine, preko 85 posto. Pokazalo je to jučer objavljeni rezultati istraživanja koje je Institut društvenih znanosti Ivo Pilar proveo u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo za 2023. godinu.

Bio je to četvrti val nacionalnog istraživanja o uporabi sredstava ovisnosti u općoj populaciji, a provedeno je na reprezentativnom uzorku od 4988 građana u dobi od 15 do 64 godine. - Cilj istraživanja bio je prikupiti podatke o rasprostranjenosti uporabe sredstava ovisnosti, obrascima konzumacije te stavovima i percepciji rizika u općoj populaciji i odabranim podskupinama stanovništva. U ovom valu istraživanja prvi su put obuhvaćene i ponašajne ovisnosti kao što su igranje igara na sreću, videoigara i korištenje društvenih mreža - ističu u HZJZ-u. U analiziranih godinu dana duhan je pušilo 42,2 posto odraslih i 44,5 mlađih odraslih u dobi od 15 do 34 godine, s time da je najveća prevalencija pušenja zabilježena u dobi od 25 do 34 godine, gotovo 48 posto.

Sedative ili trankvilizatore, lijekove koji smanjuju psihičku napetost, uzimalo je 22 posto odraslih i 13,5 posto mlađih odraslih. Žene su ih uzimale češće od muškaraca, a najviše je korisnika bilo u najstarijoj ispitanoj skupini od 55 do 64 godine. Ilegalne droge koristilo je 9,9 posto odraslih i 18,3 % mlađih odraslih. Najčešće korištena droga bila je kanabis, a uzimali su ih češće muškarci. Najveće prevalencije korištenja kanabisa bile su među osobama u dobi od 15 do 24 godine i od 25 do 34. Ostale ilegalne droge poput amfetamina, metamfetamina, ecstasyja, kokaina, LSD-a i heroina koristilo je do tri posto odraslih i do pet posto mlađih odraslih. Ispitanici koji žive u velikim gradovima znatno češće navode da im je bila ponuđena neka droga u odnosu na sudionike iz malih i srednjih gradova te sela.

Kad je riječ o igrama na sreću, igralo ih je 32,8 posto odraslih i 33,4 posto mlađih odraslih. Češće su to muškarci koji su češće posezali i za videoigrama. Igralo ih je čak 52,7 posto mlađih odraslih. Društvene mreže koristilo je 78,3 posto odraslih i 95,4 posto mlađih odraslih, a češće korisnice su žene. - Dobiveni podaci pružaju temelj za praćenje trendova, planiranje javnozdravstvenih mjera i usmjeravanje preventivnih aktivnosti - kažu u HZJZ-u.

FOTO Izvukli smo stare račune za grijanje. Evo koliki su nam bili računi prije svega nekoliko godina
Aparati za igre na sre?u
1/10
Ključne riječi
cigarete alkohol Lijekovi HZJZ istraživanje. ovisnosti

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Vrhovni sud
4
DALI MIŠLJENJE

Opća sjednica Vrhovnog suda dala 22 glasa sutkinji Visokog trgovačkog suda Mirti Matić

Dosadašnja je praksa bila da se kandidati ne pozivaju na sjednicu, a kako nam je na naš upit jučer preneseno obrazloženje sutkinje Gordane Jalšovečki koja obavlja poslove sudske uprave na Vrhovnom sudu, razlog tome jest što "ne postoji za to izričita zakonska obveza, kandidati su dostavili programe rada i životopise, a riječ je o osobama koje su dobro poznate u stručnoj javnosti i sucima ovog suda"

Učitaj još

Kupnja