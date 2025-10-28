Upozorenje građanima na novi soj zarazne bolesti: 'Vidimo da se širi. Ne dopustite da vas iznenadi sljedeća epidemija'

Soj Mpoxa poznat kao klad Ib širi se Britanijom i SAD-om, ali i još nekim europskim zemljama. Iako još nema dokaza o lokalnom prijenosu unutar određenih zajednica britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) poziva sve rizične skupine da se odmah cijepe. "Vidimo da se bolest širi na načine koji zahtijevaju oprez. Ako ispunjavate uvjete, cijepite se“, poručila je dr. Katy Sinka, voditeljica odjela za spolno prenosive infekcije pri UKHSA-i. Do 20. listopada u Engleskoj je potvrđeno 16 slučajeva soja klada Ib. Petnaest ih je izravno povezano s putovanjima u zemlje s aktivnim prijenosom u zajednici, dok za jedan slučaj izvor još nije utvrđen. Mali, ali zabrinjavajući broj lokalno stečenih slučajeva zabilježen je u SAD-u, Španjolskoj, Italiji, Nizozemskoj i Portugalu – bez ikakve veze s endemskim područjima u Africi. To, prema UKHSA-i, ukazuje na početak globalnog prijenosa u zajednici. "Ovo je novi obrazac. Klad Ib više nije ograničen na prethodno poznate rizične skupine", upozoravaju stručnjaci. Cjepivo protiv Mpoxa, koje se nudi u okviru nacionalnog programa, 75 do 80 posto učinkovito sprječava teški oblik bolesti Iako još nema kliničkih podataka o djelovanju protiv klada Ib, očekuje se slična razina zaštite. "Cijepljenje je dokazano učinkovito. Ne čekajte da bolest dođe do vas", naglasila je dr. Sinka. Preporučuje se da se cijepe osobe s više seksualnih partnera, oni koji upražnjavaju grupni seks, posjetitelji mjesta koje nude seksučane usluge. Mpox obično počinje osipom ili gnojnim lezijama koje traju dva do četiri tjedna, a prate ih temperatura, glavoboljabolovi u mišićima i leđima, umor kao i otečeni limfni čvorovi, javlja Independent.

"Ljudi misle da je mpox 'blag', ali kad osip pokriva lice, tijelo i intimna područja, to je izrazito bolno i neugodno“, upozorio je Richard Angell, direktor dobrotvorne organizacije Terrence Higgins Trust. "2022. nismo bili spremni. Ovaj put imamo program cijepljenja koji financira vlada i dostupan je svima koji ga trebaju“, dodao je Angell.

On posebno apelira na one koji planiraju zimske Pride događaje u inozemstvu: „Cijepite se barem jednom, a po mogućnosti dvaput prije putovanja". "Ovaj put smo spremni. Ne dopustite da vas iznenadi sljedeća epidemija", zaključuje britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost.

Podsjetimo, Mpox je virusna zoonoza (bolest koja se može prenijeti sa zaražene životinje na čovjeka), sa simptomima sličnim gripi uz pojavu gnojnih lezija, do sada je bolest bila poznata pod nazivom Majmunske boginje. Mpox je bolest koja se prvenstveno javlja u zemljama centralne i zapadne Afrike, gdje se virus mpoxa može pronaći u malih afričkih glodavaca (vjeverice, gambijski štakori, prugasti miševi, puhovi), majmuna i drugih sisavaca koji obitavaju na tom području, stoji u objavi NZJZ Dr. Andrija Štampar.

Virus mpoxa (MPXV) je prvi puta otkriven 1958. godine u koloniji majmuna, a prvi slučaj bolesti kod čovjeka je zabilježen 1970. godine na području današnje Demokratske republike Kongo. Virus mpoxa je virus iz roda Orthopoxovirus u Poxviridae porodici virusa, a trenutno su poznata dva soja virusa – grana I i grana II. Oba soja virusa se prenose direktnim prijenosom sa zaraženih životinja (ugriz, krvlju i/ili tjelesnim izlučevinama), bliskim kontaktom s oboljelom osobom, uključujući i spolnim putem te kontaktom sa zaraženim priborom (npr. odjeća oboljele osobe, posteljina i sl.). Inkubacijski period bolesti je od 3 do 17 dana (najviše 21 dan), a prvi simptomi bolesti su slični gripi – povišena tjelesna temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i leđima, opća slabost uz pojavu bolne limfadenopatije (povećanje limfnih žlijezda). Osip se pojavljuje od jednoga do tri dana od početka vrućice te započinje na glavi (licu) i širi se na ostale dijelove tijela (uključujući genitalno područje). Osip je u početku karakteriziran mrljastim promjenama, koje se pretvaraju u vezikule (mjehuriće ispunjene tekućinom) i na kraju se pretvaraju u kruste (krastice). Ponekad osip nije generaliziran na cijelom tijelu, nego ograničen na određeno područje. Bolest je samoograničavajuća te simptomi uglavnom traju od dva do četiri tjedna. Osobe su zarazne za svoju okolinu dok kruste ne otpadnu. Većina oboljelih osoba ima blagu kliničku sliku i liječi se u kućnim uvjetima, no kod osoba koje imaju oslabljeni imunološki sustav (zbog dobi, stanja ili bolesti), te kod djece i trudnica klinička slika može biti i teža te zahtijevati bolničko liječenje. Smrtnost se procjenjuje oko 3,6%, ovisno o soju virusa. Smatra se da osobe iznad 50 godina imaju moguću zaštitu zbog cijepljenja protiv velikih boginja prethodno tijekom života. Epidemije mpoxa se pojavljuju u zemljama centralne i zapadne Afrike od 1970. godine, dok su prvi slučajevi lokalno stečenog mpoxa izvan zemalja u kojima se uobičajeno javlja dokazani u 2022. godini. U svibnju 2022. godine je proglašena multinacionalna epidemija majmunskih boginja uzrokovana granom II virusa, a sve zemlje EU-a osim Lihtenštajna su imale lokalno stečene slučajeve. Većina slučajeva su bili muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima.