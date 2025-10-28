Janica Kostelić otvorila dušu o odluci koja je rasplakala Hrvatsku: Nitko osim mene nije to znao

Najbolja hrvatska skijašica i sportašica svih vremena, legendarna Janica Kostelić (43), gostovala je u emisiji Slavena Bilića "Neuspjeh prvaka". Iako se odavno oprostila od skijanja, Janica je u emisiji otvorila dušu i otkrila zašto je završila karijeru sa samo 24 godine, što ju je pokretalo i kakvu žrtvu je morala podnijeti da bi bila najbolja na svijetu.

– Glupo je reći da nisam svjesna, ali tako je jednostavno trebalo biti. Ja ne mislim da sam išta bolja ili kvalitetnija od bilo koga. Svi smo mi ljudi koji su odabrali raditi nešto uspješno ili manje uspješno. Meni uspjeh ne čini čovjeka. Bio to uspjeh na fakultetu ili na poslu ili u sportu ili u bilo čemu... Svaki dan i naš odnos prema ljudima i prema zajednici čini nas onim što jesmo. A to jesmo li u nečemu više ili manje uspješni, to je fora ili nije fora. Fora je bit uspješan, ali ništa više od toga. Ja ne vidim ništa toliko ekstravagantno u tome što sam ja napravila. Ja sam samo uživala u tome što radim. Veselilo me to što ljudi gledaju i vesele se tome – rekla je na pitanje o tome je li svjesna što je postigla u karijeri.

Također je ispričala kako je sama donijela odluku o završetku karijere i čuvala ju je za sebe do posljednjeg trenutka. Na Bilićevo pitanje je li ikad zažalila tu odluku, kratko i jasno odgovara: "Ne."

– Ja sam na početku svoje zadnje sezone znala da više na kraju sezone neću skijati, ali smatrala sam da je to moja stvar i ničija druga. Ja sam, ovak', osoba koja previše ne voli ni pričati, pogotovo o nekim svojim ciljevima jer smatram da ti ljudi tu puno energije uzimaju. Željela sam to napraviti na svoj način jer kad netko zna da ćeš ti na kraju sezone otići, onda te doslovno na svakom intervjuu pitaju: "Pa znate, ovo je jedna od zadnjih utrka, pa kako ćete se vi s tim nositi?" To je nepotrebno. Ja sam jednostavno željela uživati u toj cijeloj skijaškoj sezoni kao što sam uživala u svima do sada. A vama je bilo naglo, a ja sam znala. Doslovno nitko osim mene nije znao, ni brat, ni mama, ni tata, ni trener – izjavila je Janica.