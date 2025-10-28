Pronađeni posmrtni ostaci tri tijela: Među njima i Jean-Michel Nicolier?

U Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Juraj Njavro u Vukovaru u srijedu u 11 sati bit će obavljena identifikacija posmrtnih ostataka pronađenih tijekom ekshumacija na području Vukovara. Posmrtni ostaci tri tijela pronađeni su nedaleko od Spomen doma Ovčara, a jedno na odlagalištu otpada Petrovačka dola. 24sata neslužbeno doznaju da su pronađeni posmrtni ostaci i Jean-Michela Nicoliera.

Ostaje za sada nepoznato jesu li među posmrtnim ostacima tri tijela, pronađenih na Ovčari, i oni francuskog dragovoljca kako se od trenutka kada su pronađeni posmrtni ostaci i neslužbeno govori. Ta ekshumacija obavljena je 25. rujna, a u međuvremenu su obavljene i DNA analize koje će u srijedu potvrditi ili ne članovi njegove obitelji.

Jean - Michel Nicolier (1966 – 1991) je bio francuski dragovoljac koji se dolaskom u Hrvatsku, krajem kolovoza 1991. godine, priključio postrojbama HOS-a i aktivno sudjelovao u obrani Vukovara. -Želim pomoći tim ljudima, oni me trebaju. Ja moram ići, ali vratit ću se. Ti znaš da sam ja divlja trava koja nikada ne nestaje - rekao je Nicolier svojoj majci Lyliane Forunier prije odlaska u Hrvatsku.

Borio se u vukovarskoj četvrti Sajmište gdje su se vodile možda i najkrvavije i najteže borbe tijekom obrane Vukovara. Ranjen je 9. studenog te je ostao u vukovarskoj bolnici gdje je kao ranjenik i dočekao ulazak postrojbi JNA i paravojnih postrojbi. Nakon odvajanja u bolnici Nicolier je, zajedno s ostalim ranjenicima, medicinskim osobljem i civilima, odveden na Ovčaru. Bio je zatočen u nekadašnjem VUPIK-om hangaru na Ovčari koji je danas Spomen dom Ovčara. Pogubljen je u noći 20. na 21. studeni i to, prema ranijim izjavama, ispred zgrade hangara. Dragutin Berghofer, jedan od preživjelih pokolja na Ovčari, rekao je kako su Nicoliera tukli unutar hangara da bi ga potom izvukli polumrtvog vani i tamo ga ubili. Prema tim izjavama Nocoliera je ubio Spasoje Petković zvani Štuka koji mu je, navodno, tada iz džepa uzeo novčanicu od 20 franaka. Zajedno s još dva tijela Nicolier je pokopan ispred hangara te su se njegovi posmrtni ostaci tražili gotovo 34 godine.

Jean - Michel Nicolier je nekoliko sati, prije nego je odveden na Ovčaru, nasmijan i odjeven u plavi ogrtač kratko razgovarao s francuskim reporterima. -Izgubio sam previše prijatelja, vidio sam previše ljudi kako plaču, previše patnji. Više su mi puta predložili da izađem iz Vukovara i vratim se u Francusku, ali ja sam ostao. Izgubili smo. Znao sam da će biti teško, ali nisam mislio da će biti tako strašno, osobito za civile. Ja sam kao dragovoljac došao u Vukovar. To je moj izbor, i u dobru i u zlu – rekao je tada Nicolier.

Upitan zašto je u Vukovar došao kao dragovoljac rekao je jer misli da im treba pomoći te da je zato izabrao hrvatsku stranu. Posebno su ostale zapamćene njegove riječi kada je na pitanje što za njega zapravo simbolizira Vukovar tri puta je ponovio – klaonicu.

Nicolier je posthumno odlikovan Redom Nikole Šubića Zrinskog, a u centru Vukovara, pješački most preko rijeke Vuka je 2014. godine dobio ime po njemu. Godinu dana kasnije kod mosta je postavljeno spomen poprsje Nicoliera.