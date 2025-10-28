Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 227
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
GRAD POD OPSADOM

FOTO Krvava racija u Brazilu: 64 osobe ubijene u najvećem obračunu policije i narko bande

Police operation against drug trafficking at the favela do Penha in Rio de Janeiro
Foto: ALINE MASSUCA/REUTERS
1/20
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
28.10.2025.
u 22:16

Guverner države Rio de Janeiro, Cláudio Castro, izjavio je da bi broj žrtava mogao još rasti te zaplijenjeno najmanje 42 puške.

Najmanje 64 osobe poginule su u masovnoj policijskoj raciji usmjerenoj na borbu protiv organiziranog kriminala u Rio de Janeiru, objavili su sigurnosni dužnosnici za CNN Brazil. Među poginulima su i četiri policajca, dok je 81 osoba uhićena.

Akcija, koja je bila u pripremi više od godinu dana, imala je za cilj zaustaviti širenje kriminalne skupine Comando Vermelho (Crveni komand), najstarije aktivne kriminalne organizacije u Brazilu. Prema podacima think tanka InSight Crime, skupina je nastala još tijekom vojne diktature 1980-ih, a danas je uključena u međunarodni krijumčarski i iznudaški lanac.

FOTO Racija u Brazilu
Police operation against drug trafficking at the favela do Penha in Rio de Janeiro
1/20

Tijekom operacije u kojoj je sudjelovalo više od 2.500 pripadnika vojnih i civilnih policijskih snaga, u četvrtima Penha i okolnim područjima došlo je do žestokih sukoba. Na videosnimkama koje je objavio CNN Brazil vidi se pucnjava i požari, a vlasti su potvrdile da su kriminalci koristili dronove kako bi napali policijske jedinice.

Guverner države Rio de Janeiro, Cláudio Castro, izjavio je da bi broj žrtava mogao još rasti te zaplijenjeno najmanje 42 puške. On je opisao situaciju kao “narko-terorizam”, naglašavajući razmjere nasilja s kojim se brazilske sigurnosne snage suočavaju.
Policija sutra diže dronove, sprema se velika akcija. Sudjelovat će maksimalan broj službenika

Ključne riječi
policija racija Brazil neredi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja