FOTO Krvava racija u Brazilu: 64 osobe ubijene u najvećem obračunu policije i narko bande

Najmanje 64 osobe poginule su u masovnoj policijskoj raciji usmjerenoj na borbu protiv organiziranog kriminala u Rio de Janeiru, objavili su sigurnosni dužnosnici za CNN Brazil. Među poginulima su i četiri policajca, dok je 81 osoba uhićena.

Akcija, koja je bila u pripremi više od godinu dana, imala je za cilj zaustaviti širenje kriminalne skupine Comando Vermelho (Crveni komand), najstarije aktivne kriminalne organizacije u Brazilu. Prema podacima think tanka InSight Crime, skupina je nastala još tijekom vojne diktature 1980-ih, a danas je uključena u međunarodni krijumčarski i iznudaški lanac.

FOTO Racija u Brazilu

Tijekom operacije u kojoj je sudjelovalo više od 2.500 pripadnika vojnih i civilnih policijskih snaga, u četvrtima Penha i okolnim područjima došlo je do žestokih sukoba. Na videosnimkama koje je objavio CNN Brazil vidi se pucnjava i požari, a vlasti su potvrdile da su kriminalci koristili dronove kako bi napali policijske jedinice.

Guverner države Rio de Janeiro, Cláudio Castro, izjavio je da bi broj žrtava mogao još rasti te zaplijenjeno najmanje 42 puške. On je opisao situaciju kao “narko-terorizam”, naglašavajući razmjere nasilja s kojim se brazilske sigurnosne snage suočavaju.

