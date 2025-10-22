Naši Portali
HRVATSKA BEZ IJEDNE SPALIONICE

Otpad koji može grijati: Ova dva hrvatska grada na čelu energetske revolucije

Autor
Vedran Balen
22.10.2025.
u 13:43

U Hrvatskoj se godišnje proizvede 1,8 milijuna tona otpada, a nedostatak modernih postrojenja za njegovu obradu stvara problem. Novi projekti nude rješenje koje istovremeno proizvodi energiju i smanjuje količinu smeća

U Europi danas postoji više od 500 spalionica ili postrojenja za termičku oporabu otpada. U njima se godišnje zbrine i pretvori u energiju oko 100 milijuna tona otpada, a toplina dobivena tim procesom grije milijune kućanstava. Beč, Kopenhagen, Hamburg i Celje samo su neki od gradova koji već desetljećima koriste ovu tehnologiju. Hrvatska, međutim, još nema nijedno takvo postrojenje.

Nova postrojenja – novi otpori

