NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: U Saboru prošao zakon sa 75 glasova, HDZ priznao grešku

VL
Autor
Vecernji.hr
28.10.2025.
u 21:14

U Hrvatskom saboru dogodila se greška pri izglasavanju izmjena Zakona o kaznenom postupku, gdje je zakon prošao sa 75 umjesto potrebnih 76 glasova

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: U Hrvatskom saboru dogodila se greška pri izglasavanju izmjena Zakona o kaznenom postupku, gdje je zakon prošao sa 75 umjesto potrebnih 76 glasova. Sandra Benčić i Klub Možemo upozorili su na neustavnost, najavivši predaju potpisa Ustavnom sudu... Premijer Izraela Benjamin Netanyahu naredio je žestoke udare na Gazu. U zagrebačkoj školi učenika viših razreda vršnjaci su fizički zlostavljali, udarajući ga glavom o umivaonik i zid. Majka tvrdi da maltretiranje traje već godinu dana. U Saboru je održano predavanje o Jasenovcu, organizirano od strane Domino i Hrvatskih suverenista, na kojem su negirani zločini u logoru...

Ključne riječi
240 sekundi 24sata Igor Bobić

