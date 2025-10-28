Završeni radovi na nuklearki Krško. Priključena je opet na mrežu

Nuklearna elektrana Krško (NEK) u utorak poslijepodne, nakon uspješno dovršenog redovitog remonta, ponovno je priključena na elektroenergetsku mrežu te će u idućim danima, u skladu s postupcima sigurnosti, postupno povećavati snagu elektrane, priopćeno je iz NEK-a.

"Nuklearna elektrana Krško se nakon redovnog i uspješno provedenog remonta danas poslijepodne vratila ponovo na mrežu i isporučuje električnu energiju za elektrogospodarstvo Republike Slovenije i Republike Hrvatske. Odradili smo preko 33 tisuće aktivnosti. Sve su napravljene prema planu. Promijenili smo gorivo i imamo dovoljno energije da bi isporučivali struju za idućih 18 mjeseci", kazao je član Uprave NEK-a Saša Medaković.

Remont je započeo 28. rujna, a obuhvatio je zamjenu goriva, opsežan standardni program održavanja i provjere strojne, električne i mjerno-regulacijske opreme te provedbu modernizacija koje doprinose većoj nuklearnoj sigurnosti, dostupnosti i kapacitetu elektrane. U jezgri reaktora zamijenjeno je 56 od ukupno 121 gorivnog elementa, što osigurava pouzdan izvor energije za rad elektrane do sljedećeg remonta, predviđenog za proljeće 2027., izvijestili su iz NEK-a.

Kako su naveli, više stotina provedenih testiranja potvrdilo je ispravno funkcioniranje komponenti i sustava, a pregledana je cjelovitost materijala opreme i struktura. Ove godine, pak, planiraju proizvodnju 5,4 milijarde kilovatsati električne energije, što, kako ističu, značajno doprinosi stabilnosti slovenskog i hrvatskog elektroenergetskog sustava.