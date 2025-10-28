Naši Portali
NAKON BRUTALNOG NAPADA NOŽEM

Kaos u Podgorici: Prosvjednici uzvikivali 'Turci napolje', vlada ukinula bezvizni režim

Crna Gora policija Ilustracija
STEVO VASILJEVIC/REUTERS/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Damir Ramović/Hina
28.10.2025.
u 22:06

Vlada je u ponedjeljak donijela odluku o privremenoj obustavi bezviznog režima za državljane Turske

“Turci napolje” i "Nećemo migrante" izvikivali su u utorak navečer prosvjednici ispred crnogorske vlade u Podgorici, nakon što je skupina stranaca u nedjelju nožem izbola lokalnog mladića. Tužitelji su objavili da su zbog incidenta uhićeni državljanin Turske i Azerbajdžana. Prosvjednici su izviklivali “Migrante nećemo” i “Turci gradom neće šetati” te nosili transparente na kojima je pisalo “Branimo se od daljnje migracije, uboda, silovanja, okupacije!”.

Direktor crnogorske policije Lazar Šćepanović rekao je na javnoj televiziji da će policija osigurati mir i sigurnost na teritoriju cijele države. Incident je izazvao val nasilja u kojem je od nedjelje demoliran ugostiteljski objekt u vlasništvu državljanina Turske i zapaljen automobil u salonu na otvorenom koji vodi turska kompanija. U noći na utorak demolirana su dva lokala u vlasništvu državljana Turske u crnogorskom gradu Baru. Većina lokala u Podgorici čiji su vlasnici Turci u utorak je bila zatvorena.

Policija je priopćila je da je osam osoba uhićeno u Podgorici zbog kaznenih djela s elementima izazivanja nacionalne i vjerske mržnje i nasilja.  Vlada je u ponedjeljak donijela odluku o privremenoj obustavi bezviznog režima za državljane Turske. U Crnoj Gori, koja ima oko 623 tisuće stanovnika, stalni boravak ima oko 100 tisuća stranaca, od kojih oko 14 tisuća Turaka.

Policija sutra diže dronove, sprema se velika akcija. Sudjelovat će maksimalan broj službenika
Ključne riječi
Crna Gora neredi Podgorica Turska

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
22:10 28.10.2025.

Maja Sever bi rekla welcome...više inkluzivnosti

