U Hrvatskoj oboljelo 1495 ljudi, Zagreb na prvom mjestu po broju zaraženih

U Hrvatskoj se ukupan broj oboljelih popeo na 1495 ljudi, a umrla je 21 osoba. Na prvom mjestu po broju zaraženih i dalje je Zagreb s 382 slučaja, a slijedi ga Splitsko-dalmatinska županija s 246 oboljelih.

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić objasnila je što znači da upravo ulazimo u najkritičniju fazu.

- Još nismo pobijedili virus, a ljudi polako postaju nestrpljivi. Idemo prema fazi kad se ljudima čini da virus stagnira pa će se opustiti. Moglo bi doći do relaksacije koju nažalost i vidimo. Mogli bismo pokvariti puno toga dobrog što smo i mi i građani napravili. Nisu problem automobili koje viđamo na cesti ako njima ljudi idu od kuće na posao. Ali može biti opasno ako idu s nekakvih druženja. Lijepo je vrijeme, vidi se da se ljudi više okupljaju i gužve su u trgovinama. To nije dobro, moglo bi dovesti do toga da moramo produljiti mjere - kazala je Markotić

Jučer je u Splitu umrla 93-godišnja štićenica Doma za starije i nemoćne, a koja je bolovala i od nekoliko kroničnih bolesti.

Prema jučerašnjim podacima, u posljednja 24 sata u Hrvatskoj je bilo 88 novih zaraza koronavirusom, 12 osoba se oporavilo, a s umrlom osobom u Splitu broj umrlih je narastao na 21.