Fijasko državnog poticaja: samo 150 prijava za zamjenu kućnih ložišta

Na pilot-projekt Fonda za zaštitu okoliša koji je bio namijenjen zamjeni kućnih ložišta u tri grada s najzagađenijim zrakom (Slavonski Brod, Sisak, Kutina) u gotovo četiri mjeseca prijavilo se samo oko 150 domaćinstava. Podatak je to koji je jučer na susretu s novinarima iznio brodski gradonačelnik Mirko Duspara. Riječ je o vrlo slabom odazivu jer se očekivalo barem sedam puta više prijava. Naime, sredstva u iznosu od 10 milijuna eura bila su predviđena za oko 1100 obiteljskih kuća.

Podsjetimo, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u srpnju je raspisao javni poziv za provedbu pilot-projekta ulaganja u zamjenu zastarjelih kotlova za grijanje u tri grada u kojima je zabilježena druga kategorija kvalitete zraka u zoni HR2 – Industrijska Hrvatska. Riječ je o gradovima u Brodsko-posavskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji koji imaju važeći akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka.

Kako bi se smanjile emisije lebdećih čestica koje dolaze i iz kućnih ložišta, programom je bilo predviđeno sufinanciranje zamjene dotrajalih samostojećih peći na kruta goriva ili konvencionalnih centralnih sustava grijanja novim, energetski učinkovitijim rješenjima. Uz niže troškove grijanja, investicija je trebala pridonijeti čišćem zraku na širem području. Za nabavu i ugradnju ekološki prihvatljivih sustava grijanja, poput pirolitičkog kotla na drva ili dizalice topline, ali i za ugradnju fotonaponske elektrane, građani su od države mogli dobiti sufinanciranje 80 posto prihvatljivih troškova ili 16.150 eura po kućanstvu. Prijave se otvorene 2. rujna.

No čini se kako je mjera doživjela fijasko jer su je krajnji korisnici doživjeli kao skupu i prekompliciranu, s previše dokumentacije koju je trebalo prikupiti. Osim toga, već na prvom predstavljanju bilo je jasno da se većina zainteresiranih želi grijati na plin, a ne na dizalice topline.

– Nažalost, mjera koju je raspisao fond nije dala očekivane rezultate. Već na tribini, prilikom predstavljanja, upozorili smo da su veliki problem uvjeti koji su postavljeni ljudima koji se griju na drva. Energetski certifikat C za njih je prevelik zalogaj i jednostavno ga ne mogu ostvariti. Nažalost, to se i potvrdilo: iz Slavonskog Broda stiglo je tek nešto više od 30 prijava, od ukupno 150 iz Siska, Kutine i Slavonskog Broda – rekao je Duspara.

On je dodao kako je od resorne ministrice odmah zatraženo da se ti građani izuzmu jer mahom je riječ o ljudima slabijeg materijalnog stanja kojima je, kako je rekao, trebalo kupiti i podijeliti peći koje manje zagađuju. Time bi se, istaknuo je, napravila puno veća i puno bolja stvar.

– Obećali jesu, a vidjet ćemo što će napraviti – zaključio je Duspara. Podsjetimo, iz Fonda za zaštitu okoliša prethodno su poručili da je, kako bi se riješio problem komplicirane procedure, osigurano 250 eura po prijavitelju za financiranje pomoći pri prijavi onima koji to ne mogu sami obaviti. No to očito nije bilo dovoljno da privuče građane...