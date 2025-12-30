Naši Portali
OZLIJEĐENO VIŠE MALOLJETNIKA

Pirotehnika već tjednima izaziva strašne detonacije i eksplozije: "Bio sam na ratištu, ali tako nešto nisam čuo"

Pirotehnika
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
30.12.2025.
u 22:43

U Splitu je jedno dijete teško stradalo nakon rukovanja raketom, a do Badnjaka je ozlijeđeno ukupno 12 maloljetnika u dobi između 14 i 18 godina

Nakon snažne eksplozije u Zagrebu u kojoj, na svu sreću, nije bilo ozlijeđenih niti je zabilježena materijalna šteta, pojavila se zabrinutost kod mnogih građana. Policija sumnja da je eksplozija nastala paljenjem zapaljive tekućine u plastičnoj posudi.

Problema s pirotehnikom sve je više, a neki od njih imaju strašne posljedice. U Splitu je jedno dijete teško stradalo nakon rukovanja raketom, a do Badnjaka je ozlijeđeno ukupno 12 maloljetnika u dobi između 14 i 18 godina. Voditelj Hitne službe Klinike za dječje bolesti Zagreb, Zoran Barčot za Dnevnik Nove TV istaknuo je kako su najčešće ozljede povezane s rukama i prstima. 'Osim toga, stradati mogu i oči, uši te drugi dijelovi tijela, ovisno o jačini pirotehničkog sredstva, njegovoj temperaturi i udaljenosti osobe koja njime rukuje', dodao je.

Građani su eksplozijom u Zagrebu šokirani. 'Ja sam bio na ratištu, ali ovakav zvuk.. stakla su se tresla, baš je bilo gadno' rekao je jedan gospodin, dok je drugi dodao da je 'sreća što se nitko nije ozlijedio i stradao.' Komentirali su i da je eksplozija zvučala 'kao da je bomba pala.'

U Njemačkoj je uporaba pirotehnike dopuštena isključivo u novogodišnjoj noći, a prodaja je ograničena na tri dana uoči Nove godine. Ipak, ondje se u supermarketima mogu kupiti i kategorije pirotehnike koje su u Hrvatskoj zabranjene, poput T1 i P1, a koje se kod nas koriste u kazalištima, poljoprivredi i pomorskom prometu. Te su kategorije dopuštene i u Austriji, osim na području Beča.

'Od početka studenog svjedoci smo zastrašujućih detonacija i eksplozija. Mislim da se generalno oko pirotehnike treba napraviti konsenzus da svi zajedno moraju sjesti i donijeti neke pravne propise provedive za sve', poručio je za Dnevnik Nove TV Tihomir Sokolić, predstavnik Koordinacije distributera i prodavatelja pirotehnike Hrvatske udruge poslodavaca. 
Trešnjevka Zagreb eksplozija detonacija pirotehnika

