Vili Beroš: U Hrvatskoj imamo 39 novih slučajeva zaraze koronavirusom

U 14 sati na redovnoj presici Stožera civilne zaštite javnosti su se obratili šef stožera Davor Božinović, ministar zdravstva Vili Beroš, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak te Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'.

TIJEK PRESICE:

- Želio bih se zahvaliti svim građanima Hrvatske koji svojim ponašanjem doprinose dobrim rezultatima, hvala svima na kritikama i prijedlozima. To su dobrodošle stvari i izvjesno je da jedino zajednom ožemo pobijediti epidemiju", započo je Vili Beroš te je zatim obznanio da u protekla 24 sata imamo 39 novih ljudi koji su pozitivni na COVID-19.

- Otpuštenih bolesnika ukupno je 241, a jučer su 82 izliječena kod kuće, što je ukupno 323 ozdravljelih, dodao je ministar Beroš.

Potom se javnosti obratio Davor Božinović kazavši kako se poput ministra Beroša zahvaljuje svim hrvatskim građanima koji se pridržavaju mjera koje je propisao Stožer civilne zaštite.

- Naši građani su odgovorni i hvala im na tome. Da nisu, današnja brojka ne bi bila ovako ohrabrujuća. Međutim, skrećem pažnju i na one neodgovorne, a ima ih među nama. Još jednom apeliram na njih da ne dovode svoj i druge živote u pitanje. To što ih institucije i službe možda neće uspjeti spriječiti u tome, ne znači da ne rade zlo. Također bih naglasio i obavijest HGSS. Pozivam svih da u vrijeme Uskrsa ne provode vrijeme na planinama, izletištima i ostalim okupljalištima, kazao je Božinović.

Capak o zaraženima

- Mi smo prekjučer navečer dočekali još autobusa iz Tirola, ukupno 91 osoba, Uzeti su svima brisevi, od njih je samo jedan bio pozitivan, stanovnik Istarske županije. Mogu reći da smo od 360 ljudi koje smo pregledali prilikom organiziranog povratka imali 3 pozitivna ukupno, rekao je šef HZJZ-a.

- Split je imao nekoliko tih proboja, tzv. peakova, ovaj zadnji je svakako posljedica događaja u domu. Imaju povećani broj. Ali ako gledate brojeve, Krapinsko-zagorska ima najveći broj po broju stanovnika, tek onda slijedi Splitsko-dalmatinska.

O procesiji na Hvaru

- Ja mogu govoriti o epidemiološkim aspektima tog događaja: otok je izoliran, nemaju kontakata sa kontinentom. Rizik obolijevanja je blizu nuli i epidemiloški gledano smatrali smo da nema prepreka. O drugim aspektima ja ne mogu govoriti. One snimke koje sam ja vidio oni su se držali svih mjera, nadam se da je bilo tako, kazao je Capak.

O propusnicama

- Radi se o novom sustavu zbog toga da bismo dobili određene podatke. On je podložan analizama, u ovom trenutku on ispunjava svoju svrhu. Njegova glavna poruka je da građani ne trebaju putovati osim u nužnim slučajevima. Koliko su ti svi slučajevi nužni analizirat će se u danima koji dolaze. Nije realno da baš svatko tko radi u nekoj firmi dobije propusnicu. Složit ćete se da je to jedno osjetljivo pitanje. Ono što je nama važno je da se smanjuje broj pozitivnih koji traže propusnicu. Od jučer do danas samo jedna je tražila, rekao je Božinović.

Prenose li komarci koronavirus?

- Službeni stav je da komarci ne mogu prenijeti infekciju koronavirusom, rekao je Capak.

O manjim plaćama nekih zdravstvenih djelatnika

- Ne mogu u ovom trenutku reći, kao ministar ne radim obračun plaća. S obzirom na određena pitanja izdao sam upute oko samoizolacije i prekovremenih sati. Ne bih volio da se financije stave u prvi plan, svima će biti isplaćeno sve što su zaradili. Ministarstvo je svima otvoreno, ali ponavljam da su za isplatu zaduženi ravnatelji. Nisam još dobio prigovore po toj temi, ali svakako ćemo sve provjeriti, poručio je Beroš.

Kako su naši ozdravljeni pacijenti?

- Nemamo podataka da je netko dobio povrat bolesti. Ono što se zove recidiv u drugim zemljama, treba biti oprezan s tim da vidimo o čemu se točno radi. U početku same epidemije ljudi s blažim oblikom bolesti bi se otpustili dosta rano i onda bi se javili s pogoršanjem odnosno novom bolešću. A to nije bio povrat, nego samo pogoršanje. Sve informacije o recidivima uzimamo s rezervom. Dosta dugo nalaz može biti pozitivan, i sam bris ne mora značiti da je u tom trenutku virus aktiva. Naši bolesnici su 28 dana pod kontrolom. U Hrvatskoj nemam informacija o recidivu. Ali vidjeli smo da imamo blagu bolest i onda da se stanje pogorša, rekla je Markotić.

Zaraza u domovima

"Zaposlenik i štićenik su išli u bolnicu radi drugih tegoba, napravljen im je bris, i ispostavilo se da su pozitivni. Radi se o domu u Koprivnici, rekao je Capak.

O zatvaranju Jaruna, Bundeka i drugih javnih mjesta

- Ne znam o tome. Ja sam dobio izvješće policije o okupljanjima diljem zemlje. Istina je da ima ljudi, ali činjenica je da se ljudi pridržavaju mjera, a to znači da se drži razmak i da nema grupiranja više od 5 ljudi. To je jedan svojevrstan rizik. Činjenica je i da je to uputa struke, da je naša uputa i dalje ostanite doma. Mi svi pratimo stanje i ukoliko se primijeti da se građane ne pridržavaju tih mjera, onda je moguće da se neki od tih javnih prostora privremeno zatvore. To je nepopularno, službe daju jedan dodatni napor kako bi utjecali na ljude da drže razmak, da poštuju ono što je struka odredila kako ne bi morali zatvarati određene prostore. Mi želimo da smo u svemu ovome solidarni, apeliramo na sve građane u tome. Sigurno smo da je to put kojim možemo pobijediti. Ovo je maratonska utrka u kojoj treba sačuvati živcce i moral i u kojjoj možemo uspjeti jedino zajedno, rekao je Božinović.

