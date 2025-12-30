Naši Portali
POLITIČKO ZATIŠJE JE TRAJALO KRATKO

Niz političkih događaja podijelio je biračko tijelo: Politička 2026. bit će u znaku parlamentarnih izbora 2028.

Autor
Davor Ivanković
30.12.2025.
u 20:59

Iz vrha HDZ-a pozvali su svoju mladež da se pokrene, da se uključi jače na društvene mreže i propagira rezultate i uspješnost stranke. SDP i Možemo! održavaju čelično jaku vlast u Zagrebu, jačaju svoju ideološku bliskost i namjeru da taj koalicijski potencijal šire i na cijelu Hrvatsku

Kada je prije godinu i pol sada već najdugovječniji hrvatski premijer Andrej Plenković u ljeto 2024. mukotrpno, ali ipak uspješno, sastavio svoju treću Vladu, činilo se da će se politička borba i predizborna atmosfera u Hrvatskoj brzo ohladiti. Mislilo se da će Plenković zemlju politički kanalizirati u onu već poznatu dosadnu kolotečinu koja će se protezati gotovo do sljedećih parlamentarnih izbora 2028.

Stanovništvo je doista i bilo uspavano, ponajviše zbog nezapamćenog jednokratnog skoka plaća u državnom i javnom sektoru. No u 2025. ubrzo se zbila jaka polarizacija i podjela na koju je malo tko računao. Niz političkih događaja podijelio je naciju, pa tako i biračko tijelo, što je kulminiralo ljetos održavanjem najvećeg koncerta u povijesti, onog Thompsonova na zagrebačkom Hipodromu, koji je okupio oko pola milijuna Hrvata. Nakon toga se politička situacija i konfrontacija povećava geometrijskom progresijom i dovodi do atmosfere koja počinje snažno podsjećati na predizbornu. Premda su do regularnih novih parlamentarnih izbora preostale još dvije i pol godine. U lijevim oporbenim redovima primjetna je pojačana nervoza i nestrpljivost zbog 10 godina bivanja u oporbi, ali i riješenost da sljedeći parlamentarni izbori budu prekretnički, poput onih iz 2000. i 2011., kada je HDZ bio poražen. U 2026. već možemo procijeniti da će se taj dah novih parlamentarnih izbora, bili oni prijevremeni ili 2028., još jače osjećati.

Ključne riječi
SDP izbori. biračko tijelo HDZ Andrej Plenković

Komentara 2

Pogledaj Sve
RO
robertmark
21:16 30.12.2025.

Politička 2026. biti će kao i prethodne u rukama levih medija koji su naše najveće zlo i prijetnja opstanku naroda i države.

Avatar majkarusija
majkarusija
21:15 30.12.2025.

2026. ce biti totalno politički dosadna.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

