Niz političkih događaja podijelio je biračko tijelo: Politička 2026. bit će u znaku parlamentarnih izbora 2028.

Kada je prije godinu i pol sada već najdugovječniji hrvatski premijer Andrej Plenković u ljeto 2024. mukotrpno, ali ipak uspješno, sastavio svoju treću Vladu, činilo se da će se politička borba i predizborna atmosfera u Hrvatskoj brzo ohladiti. Mislilo se da će Plenković zemlju politički kanalizirati u onu već poznatu dosadnu kolotečinu koja će se protezati gotovo do sljedećih parlamentarnih izbora 2028.



Stanovništvo je doista i bilo uspavano, ponajviše zbog nezapamćenog jednokratnog skoka plaća u državnom i javnom sektoru. No u 2025. ubrzo se zbila jaka polarizacija i podjela na koju je malo tko računao. Niz političkih događaja podijelio je naciju, pa tako i biračko tijelo, što je kulminiralo ljetos održavanjem najvećeg koncerta u povijesti, onog Thompsonova na zagrebačkom Hipodromu, koji je okupio oko pola milijuna Hrvata. Nakon toga se politička situacija i konfrontacija povećava geometrijskom progresijom i dovodi do atmosfere koja počinje snažno podsjećati na predizbornu. Premda su do regularnih novih parlamentarnih izbora preostale još dvije i pol godine. U lijevim oporbenim redovima primjetna je pojačana nervoza i nestrpljivost zbog 10 godina bivanja u oporbi, ali i riješenost da sljedeći parlamentarni izbori budu prekretnički, poput onih iz 2000. i 2011., kada je HDZ bio poražen. U 2026. već možemo procijeniti da će se taj dah novih parlamentarnih izbora, bili oni prijevremeni ili 2028., još jače osjećati.