U šibenskoj bolnici strop u WC-u pao na pacijenta

U WC-u kirurškog odjela šibenske bolnice na pacijenta je pao strop. Srećom, nije ozlijeđen, zasula ga je žbuka, a WC je nakon toga zatvoren. Izvan upotrebe otprije je i drugi WC tog odjela pa pacijenti koriste susjedni, dojavili su nam. Pacijenti pritom naglašavaju kako zbog događaja nipošto ne krive medicinsko osoblje, koje radi predano i maksimalno skrbi o bolesnicima, ali izražavaju bojazan da bi se mogla dogoditi puno veća nesreća s obzirom na stanje derutne zgrade šibenske bolnice stare 142 godine.

Pitali smo ravnateljicu dr. Ivanu Skorić prijeti li dalje urušavanje bolničkih prostorija i jesu li pacijenti u zgradi Opće bolnice Šibensko-kninske županije zbog toga ugroženi. U Ravnateljstvu nam je potvrđeno da je na Odjelu abdominalne kirurgije Službe kirurgije OB-a Šibensko-kninske županije došlo do neželjenog događaja, pri čemu je na pacijenta odjela pao dio stropa u toaletnom prostoru.

– Pacijenta je pregledao dežurni specijalist kirurgije, koji nije utvrdio tjelesne ozljede prouzročene navedenim događajem. Dežurno osoblje Odjela abdominalne kirurgije obavijestilo je Odjel tehničkih poslova i održavanja te glavnu sestru odjela. Zbog sigurnosti pacijenata toaletni prostor privremeno je zatvoren za upotrebu – odgovorili su nam iz šibenske Opće bolnice, dodavši da dvije sobe Odjela abdominalne kirurgije imaju vlastiti toaletni prostor, dok drugi pacijenti koriste toaletni prostor smješten u drugom dijelu hodnika.

Nakon nemilog događaja, kažu, radnici Odjela tehničkih poslova i održavanja žurno su krenuli u postupak otklanjanja utvrđenih nepravilnosti na stropu po čijem će završetku toaletni prostor ponovo biti u upotrebi.

– Svi prostori u OB-u Šibensko-kninske županije sigurni su za boravak pacijenata i osoblja unatoč činjenici da smo smješteni u paviljonima starim 142 godine. Svakodnevno se susrećemo s kvarovima i problemima zbog dotrajalosti instalacija, koji se uklanjaju u najkraćem roku bez ugrožavanja sigurnosti hospitaliziranih pacijenata – ne skrivaju u šibenskoj bolnici. Kažu da će izgradnja nove OB Šibensko-kninske županije riješiti sve nedostatke, a pacijentima i osoblju osigurati primjerene uvjete.

O gradnji nove šibenske bolnice u Večernjaku smo pisali u ljeto 2024. i tada je zemljište bivše vojarne Bribirskih knezova na periferiji Šibenika već bilo parcelizirano i očišćeno. No iako je Vlada RH gradnju ove bolnice uvrstila u svoj četverogodišnji program, a Ministarstvo zdravstva za nju oformilo radnu skupinu, rokovi u kojima će se bolnica početi graditi, kao ni kada će biti gotova, još uvijek nisu precizirani.

Kako nam kažu u Ravnateljstvu, nakon sastanaka članova Radne skupine, 30. srpnja 2025. u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je natječaj za Usluge voditelja projekta za upravljanje projektom izgradnje nove bolnice Šibenik. Zaprimljene su dvije ponude zainteresiranih ponuditelja, a prije dva tjedna, točnije, 13. prosinca, odluka o odabiru za predmetni postupak "Usluge voditelja projekta za upravljanje projektom izgradnje nove bolnice u Šibeniku" postala je izvršna te je tvrtka BIM projekt kao najpovoljniji ponuditelj izabrana za pružanje navedene usluge.

U skladu s bolničkim statutom, prije potpisivanja ugovora potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva zdravstva i Ministarstva financija. – U siječnju 2026. godine planiran je sastanak Radne skupine za izgradnju nove OB Šibensko-kninske županije u Ministarstvu zdravstva, na kojem će se odrediti dinamika budućih projektnih aktivnosti, a očekuje se i potpisivanje ugovora s odabranim voditeljem projekta – kažu u bolnici.

Što se kadrovske popunjenosti tiče, u OB-u Šibensko-kninske županije nedostaje pedijatara, psihijatara, kardiologa i ginekologa te medicinskih sestara/tehničara, kojih nedostaje u cijelom sustavu.

– U kontaktu smo s ravnateljicom Medicinske škole u Šibeniku, učenike tijekom obavljanja stručne prakse upoznajemo s odjelima i radom u ustanovi te motiviramo za zapošljavanje nakon školovanja. U navedenom nam pomaže i činjenica da unatrag tri godine pri Veleučilištu u Šibeniku djeluje Studij sestrinstva, a Šibensko-kninska županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija učenicima završnih razreda zdravstvenih usmjerenja – kažu u Ravnateljstvu šibenske bolnice.