LIJEČNICI ALARMIRAJU

Sezona gripe izmakla kontroli, bolnice pune, uvode se zabrane posjeta: 'Najgore tek slijedi'

Večernji.hr
30.12.2025.
u 20:49

Liječnici upozoravaju da bi novogodišnja okupljanja mogla dodatno pogoršati situaciju te ponovno apeliraju na cijepljenje.

Gripa je ove sezone u Hrvatskoj stigla znatno ranije nego inače i već sada bilježi snažniji intenzitet nego lani. Broj oboljelih i hospitaliziranih rapidno raste, a zdravstveni sustav ulazi u razdoblje u kojem se očekuje sam vrhunac sezone, upravo oko Nove godine, kada su okupljanja najčešća.  Zbog naglog porasta oboljelih, pojedine bolnice već su uvele strože mjere. U KBC-ovima Osijek i Rijeka posjeti su do daljnjega zabranjeni, dok su u KBC-u Zagreb dopušteni samo kratko, pet do deset minuta, uz jednu osobu po pacijentu i obaveznu masku. 

Kako za 24sata ističe prim. dr. Saša Srića iz KBC-a Zagreb, situacija na odjelima je ozbiljna. Sve je više bolesnika s komplikacijama gripe, najčešće upalom pluća, kojima je potrebna terapija kisikom. U posljednja dva dana zabilježen je porast hospitalizacija od čak 50 do 70 posto, a dio pacijenata trenutačno čeka prijem u bolnicu. Uglavnom se radi o osobama srednje i starije životne dobi.

Liječnici upozoravaju da bi novogodišnja okupljanja mogla dodatno pogoršati situaciju te ponovno apeliraju na cijepljenje. Doc. dr. sc. Vladimir Krajinović, infektolog, naglašava kako za cijepljenje još nije kasno jer ono, čak i ako ne spriječi zarazu, značajno smanjuje rizik od teških komplikacija. -Razlog ovako velikom broju oboljelih je tradicionalno loša procijepljenost populacije u Hrvatskoj, kao i mogućnost da ove je ove godine zaštitnost cjepiva slabija. Učinkovitost cjepiva ovisi o sličnosti soja u cjepivu s cirkulirajućim virusom i nekih godina se dogodi da su  mutacije virusa veće od predviđenih sojeva u cjepivu. Unatoč tome je svake godine potrebno cijepiti se protiv gripe - svi stariji od šest mjeseci, dakle i djeca i odrasli pa i zdravi odrasli - naglasio je. 

Predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva, prim. dr. sc. Miroslav Venus, za 24sata potvrđuje da je gripa ove godine krenula tri do četiri tjedna ranije te da se upravo ovih dana očekuje njezin vrhunac. Upozorava da boravak u zatvorenim, slabo prozračenim prostorima pogoduje širenju virusa te poziva na pridržavanje osnovnih epidemioloških mjera.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u samo jednom tjednu sredinom prosinca prijavljeno je više od 10 tisuća oboljelih, što čini gotovo polovicu svih slučajeva ove sezone. Od listopada je hospitalizirano 630 osoba, a zabilježena su i četiri smrtna ishoda povezana s gripom i njezinim komplikacijama. Dominantan je virus gripe A, podtip H3, a učinkovitost ovosezonskog cjepiva procjenjuje se na oko 52 posto. Iz HZJZ-a poručuju kako cijepljenje i dalje ima smisla te da, uz redovitu higijenu ruku, provjetravanje prostora i izbjegavanje gužvi, ostaje ključna mjera zaštite, osobito za starije i kronične bolesnike.

