Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PROVODI SE KRIMINALISTIČKO ISTRAŽIVANJE

FOTO Privedena jedna osoba zbog stravične eksplozije u Zagrebu

Zagreb: Ošte?eno igralište OŠ Julija Klovi?a nakon eksplozije pirotehni?ke naprave
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Večernji.hr
30.12.2025.
u 19:15

Policija apelira na sve koji imaju bilo kakve informacije o incidentu da se jave nadležnim službama kako bi se počinitelji što prije identificirali i procesuirali.

Jučer navečer, na Novoj cesti u zagrebačkoj Trešnjevci došlo je do eksplozije na dječjem igralištu u sklopu osnovne škole. Prema priopćenju Policijske uprave zagrebačke, zasad nepoznati počinitelji ulili su u plastičnu posudu nepoznatu zapaljivu tekućinu koju su potom zapalili otvorenim plamenom, što je izazvalo eksploziju.

Srećom, tijekom incidenta nitko nije ozlijeđen, a također nije došlo ni do oštećenja imovine. Policija provodi kriminalističko istraživanje, a jedna osoba je pod nadzorom policije.  Policija apelira na sve koji imaju bilo kakve informacije o incidentu da se jave nadležnim službama kako bi se počinitelji što prije identificirali i procesuirali.

FOTO Eksplozija je zatresla cijeli kvart. Na igralištu ostala rupa. Oglasila se policija
Zagreb: Ošte?eno igralište OŠ Julija Klovi?a nakon eksplozije pirotehni?ke naprave
1/17
Ključne riječi
PU zagrebačka Zagreb pirotehnika eksplozija

Komentara 1

Pogledaj Sve
DA
Dako1
19:35 30.12.2025.

Hoće li opet biti komentara da ne treba kritizirati mlađe punoljetnike ili djecu, jer sada je kao dozvoljena pirotehnika. Što oni znaju koja kategorija je dozvoljena, kao i da nije baš preporučljivo staviti karnistar sa benzinom. Uglavno, kazniti sa najvećom predviđenom kaznom (ne uvjetno) za primjer drugima koji uživaju u tome. Baš me zanima hoće li se počinitelji prigodom novačenja pozvati na priziv savjesti... A jadna djeca.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!