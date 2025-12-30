FOTO Privedena jedna osoba zbog stravične eksplozije u Zagrebu

Jučer navečer, na Novoj cesti u zagrebačkoj Trešnjevci došlo je do eksplozije na dječjem igralištu u sklopu osnovne škole. Prema priopćenju Policijske uprave zagrebačke, zasad nepoznati počinitelji ulili su u plastičnu posudu nepoznatu zapaljivu tekućinu koju su potom zapalili otvorenim plamenom, što je izazvalo eksploziju.

Srećom, tijekom incidenta nitko nije ozlijeđen, a također nije došlo ni do oštećenja imovine. Policija provodi kriminalističko istraživanje, a jedna osoba je pod nadzorom policije. Policija apelira na sve koji imaju bilo kakve informacije o incidentu da se jave nadležnim službama kako bi se počinitelji što prije identificirali i procesuirali.