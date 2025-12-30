FOTO Privedena jedna osoba zbog stravične eksplozije u Zagrebu

Jučer navečer, na Novoj cesti u zagrebačkoj Trešnjevci došlo je do eksplozije na dječjem igralištu u sklopu osnovne škole. Prema priopćenju Policijske uprave zagrebačke, zasad nepoznati počinitelji ulili su u plastičnu posudu nepoznatu zapaljivu tekućinu koju su potom zapalili otvorenim plamenom, što je izazvalo eksploziju.
Srećom, tijekom incidenta nitko nije ozlijeđen, a također nije došlo ni do oštećenja imovine. Policija provodi kriminalističko istraživanje, a jedna osoba je pod nadzorom policije. Policija apelira na sve koji imaju bilo kakve informacije o incidentu da se jave nadležnim službama kako bi se počinitelji što prije identificirali i procesuirali.FOTO Eksplozija je zatresla cijeli kvart. Na igralištu ostala rupa. Oglasila se policija
Hoće li opet biti komentara da ne treba kritizirati mlađe punoljetnike ili djecu, jer sada je kao dozvoljena pirotehnika. Što oni znaju koja kategorija je dozvoljena, kao i da nije baš preporučljivo staviti karnistar sa benzinom. Uglavno, kazniti sa najvećom predviđenom kaznom (ne uvjetno) za primjer drugima koji uživaju u tome. Baš me zanima hoće li se počinitelji prigodom novačenja pozvati na priziv savjesti... A jadna djeca.