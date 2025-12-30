Naši Portali
TRAŽE PODATKE O INCIDENTU

I Amerikanci sumnjaju u ruske optužbe: 'Nije jasno je li se to stvarno dogodilo'

FILE PHOTO: U.S. Ambassador to NATO Matthew Whitaker speaks during an interview with Reuters
MARTA FIORIN/REUTERS
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
30.12.2025.
u 22:18

Matthew Whitaker rekao je da želi vidjeti podatke o incidentu

Veleposlanik Sjedinjenih Država pri NATO savezu, Matthew Whitaker, u utorak je izrazio sumnju u ruske optužbe da je Ukrajina napala rezidenciju predsjednika Vladimira Putina, rekavši da želi vidjeti američke obavještajne podatke o incidentu. "Nije jasno je li se to stvarno dogodilo", Whitaker je rekao Fox Businessu u emisiji Varney & Co, o incidentu kojeg je Ukrajina zanijekala. "Čini mi se pomalo neprikladnim biti ovako blizu mirovnog sporazuma, a Ukrajina zaista želi dogovoriti mirovni sporazum, i potom učiniti nešto što se može vidjeti kao nepromišljeno i ne od pomoći", rekao je.

Rusija je rekla u ponedjeljak da je Ukrajina napala predsjedničku palaču u oblasti Novgorod s 91 dronom dugog dometa. Rečeno je da će doći do odmazde i da će ruski pregovarački stav biti postrožen u pregovorima. Ukrajina je ruske optužbe nazvala "lažima" usmjerenim prema opravdavanju još napada na Ukrajinu, dok je ukrajinski ministar vanjskih poslova rekao je u utorak da Rusija nije iznijela nikakav dokaz "zato što nema dokaza". Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da mu je Putin rekao u telefonskom pozivu da je Ukrajina pokušala napasti rezidenciju. Trump je rekao da ga je to "jako razbjesnilo". Na pitanje postoji li dokaz o takvom napadu, Trump je rekao: "Saznat ćemo".

Bijela kuća odbila je komentirati navodni incident, kao ni dužnosnici američke obavještajne zajednice i sama CIA. "Pogledat ćemo obavještajne podatke. I za mene, najvažnije je što kažu američke obavještajne službe, kao i one naših saveznika o tome je li se ovaj napad stvarno dogodio", rekao je Whitaker. Nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na Floridi u nedjelju, Trump je rekao da su on i Zelenskij "možda vrlo blizu" sporazuma o okončanju rata iako su i dalje neriješena najspornija teritorijalna pitanja.

Zelenskij je rekao ranije u utorak: "Ova priča o navodnom napadu na rezidenciju potpuna je izmišljotina koja ima namjeru opravdati napade protiv Ukrajine, uključujući i Kijev, kao i rusko odbijanje da poduzme potrebne korake da okonča rat. Tipične ruske laži." Rusija kontrolira nešto manje od petine ukrajinskog teritorija te tvrdi da njezine snage napreduju.
Novi podaci otkrivaju mračnu stranu povratka ruskih boraca s bojišta. Trend je zabrinjavajući
Ključne riječi
Donalda Trump Bijela kuća optužbe Rusija Ukrajina napad Matthew Whitaker

Komentara 16

Pogledaj Sve
CR
Croatiadobola
22:38 30.12.2025.

Tko može vjerovati putinu......

ZU
zubovad
22:50 30.12.2025.

zapravo, Ameri ovime diskretno kažu da rusi lažu!

NO
Noštromo
23:09 30.12.2025.

A kad rusi gađaju Ukrajinu pa poginu i djeca, ne piše se toliko.

