Cijela Udbina u karanteni! Stožer zbog pojave novih zaraza donio poprilično stroge mjere

Stožer civilne zaštite Ličko-senjske županije donio je Odluku o proglašenju karantene za području općine Udbina zbog novih slučajeva koronavirusa na području županije.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Vezano za novonastalu situaciju koronavirusa, potvrđena su nova tri slučaja zaraze COVID 19. Sve zaražene osobe su bliski kontakti zaražene osobe s područja općine Udbina. U tijeku je epidemiološka obrada. Rezultati pet uzoraka su negativni. Očekujemo rezultate ostalih testiranja o čeme ćemo Vas obavijestit.

Trenutno je na području Ličko-senjske županije ukupno šest pozitivnih osoba, dok je jedna osoba izliječena. Provedeno je testiranje nad prvooboljelom osobom s područja grada Senja te su potvrđeni negativni rezultati testiranja. Stožer civilne zaštite Ličko-senjske županije donio je Odluku o proglašenju karantene za području općine Udbina", navodi se u priopćenju Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije.

VIDEO: Ministar Beroš: 'Nemamo lijeka, niti cjepivo, molim vas ponašajte se odgovorno!'

Uzeto je ukupno devet briseva, te traje daljnja epidemiološka obrada, a Ivan Stanić, epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo iz Gospića rekao je Hini da dva dana rade bez prestanka kako bi ustanovili put zaraze i spriječili da itko zaražen, možda potpuno bez simptoma, raširi žarište.

„Mala je to sredina i dajemo sve od sebe da ustanovimo sve kontakte, mislim da smo bili uspješni, a koliko znat ćemo za 5 do 6 dana. Zarazu je na Udbinu vjerojatno donijela supruga prvooboljelog, koja nema izražene simptome, ali je potvrđeno zaražena, no redoslijed zaraze nemamo, jer osim muškarca koji je sa srednje teškim simptomima u bolnici ostali nemaju simptome ili su slabo izraženi“, rekao je Stanić.

Zbog činjenice da su potvrđeno zaražene osobe dobrog zdravstvenog stanja nalaze se na kućnoj njezi, ali u strogoj samoizolaciji.