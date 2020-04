Samoizolacija zbog koronavirusa – postupak, pravila, HZZO naknada

Jedna od tih mjera je i otkrivanje osoba koje su bile u kontaktu s oboljelima ili su potencijalno izložene zarazi (dolazak iz stranih zemalja, boravak na aerodromima, itd.) te provođenje zdravstvenog nadzora nad njima u trajanju od 14 dana. Radi se o samoizolaciji.



Kome je potrebna samoizolacija?

U samoizolaciju idu zdrave osobe (osobe koje nemaju simptome), ali su:

bile u bliskom kontaktu s osobama sa sumnjom na zarazu,

bile u bliskom kontaktu s osobama zaraženim koronavirusom,

u zadnjih 14 dana boravile u zemljama s velikim brojem oboljelih.



Bliski kontakt podrazumijeva kontakt na udaljenosti manjoj od 2 metra u zatvorenom prostoru i manjoj od 1 metar na otvorenom prostoru.



Svi putnici iz područja zahvaćenog epidemijom će na ulasku u državu dobiti letke o obvezi kućne izolacije s daljnjim uputama – trebaju se uputiti izravno kući najkraćim mogućim putem, po mogućnosti bez zaustavljanja i kontakta s drugima te nazvati izabranog liječnika radi iznošenja informacija o svom zdravstvenom stanju, reguliranja bolovanja ako je to potrebno, itd.



Ako osoba koja dolazi iz zaraženog područja nekim slučajem nije dobila gore navedene informacije od strane graničnih službenika ili ima saznanja da je bila u doticaju sa zaraženom osobom, a o tome nije obaviještena od strane stručnih osoba, treba se sama javiti izabranom liječniku.



Bitno je naglasiti da se situacija s koronavirusom brzo mijenja, tako da se i ove preporuke mogu s vremenom promijeniti zbog čega je potrebno svakodnevno pratiti novosti putem medija i službenih stranica (www.hzjz.hr i www.koronavrus.hr).



Što su samoizolacija, izolacija i karantena?

Foto: unsplash.com

Termin samoizolacija se koristi za zdrave, a izolacija za bolesne osobe. Kućna karantena je isto što i samoizolacija.

Kao što i sama riječ kaže, samoizolacija označava izdvajanje osobe od drugih ljudi, odnosno boravak u posebnoj sobi/prostoriji uz izbjegavanje fizičkog kontakta s drugima u trajanju od 14 dana, počevši od dolaska u Hrvatsku ili od kontakta sa zaraženom osobom.



Samoizolacija

Ako je nekome određena mjera samoizolacije, potrebno je:

Ostati kod kuće u prostoriji gdje osoba boravi sama. Izlazak iz kuće nije dozvoljen, osim ako je to prijeko potrebno.

Izbjegavati kontakt s ukućanima i ne koristiti zajedničke prostorije (izuzetak su wc, kupaonica).

Ne primati goste, prijatelje, rodbinu.

Često i temeljito prati ruke sapunom i vodom.

Mjeriti temperaturu ujutro i navečer.

Pratiti simptome: mjerenje temperature, kratak dah, otežano disanje, kašalj, grlobolja. Ako se neki od navedenih simptoma pojavi, potrebno je hitno kontaktirati liječnika telefonom. U ovom slučaju odlazak kod liječnika nije opcija – prvi kontakt je telefonskim putem. Daljnju proceduru i transport do zdravstvene ustanove, ako je to potrebno, objasnit će i osigurati izabrani liječnik.

Prozračivati prostoriju u kojoj boravi osoba u samoizolaciji svaki dan. Dok god osoba koja je u samoizolaciji nema simptome, čišćenje prostora i pranje odjeće se provodi kao i inače. U slučaju da osoba razvije simptome i dokaže joj se bolest potrebno je sve dostupne površine očistiti i nakon toga dezinficirati.

Osigurati posteljinu, ručnike i pribor za jelo koje će koristiti samo osoba koja je u samoizolaciji.



Ako je osoba koja je u samoizolaciji sama u stanu/kući, hranu i ostale potrepštine neka joj dostavi obitelj, prijatelji, susjedi, dostavljač ispred ulaznih vrata, po mogućnosti bez kontakta ili, ako je kontakt nužan, uz 1 – 2 metra razmaka i zaštitnu masku koja prekriva nos i usta.

Ako osoba koja je u samoizolaciji boravi sama u sobi u stanu/kući s drugim ljudima, hrana i potrepštine se ostavljaju ispred vrata sobe, bez kontakta. Što se tiče korištenja zajedničkih prostorija (wc, kupaonica) potrebno je te prostorije temeljito prozračiti prije nego ih koriste ostali ukućani te preventivno očistiti sredstvima za čišćenje koja sadrže dezinficijens (sve površine, kvake).

Foto: unsplash.com

Zašto je samoizolacija važna?

Osobe koje su u samoizolaciji su zdrave osobe te će ih većina taj dvotjedni boravak i završiti kao zdrava, no manji dio će ipak oboljeti. Takve osobe su zarazne nakon pojave simptoma, ali i 1 – 2 dana prije početka bolesti. Upravo zbog zaraznosti dok još simptoma nema, samoizolacija je izuzetno važna.



Svrha samoizolacije je da se u slučaju razvoja bolesti zabilježi minimalan kontakt s drugima što kao cilj ima smanjenje širenja bolesti u populaciji, ali se štite i ukućani, prijatelji, kolege, šira obitelj te zajednica potencijalno zarazne osobe.



Kršenje samoizolacije

Kontrolu provedbe mjere kućne karantene/samoizolacije provode djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova i ostalih mjerodavnih institucija.



U slučaju kršenja mjere samoizolacije sanitarni inspektori Državnog inspektorata izdat će prekršajni nalog s određenim novčanim iznosom.



Ako se mjere prekrše više puta, sanitarni inspektor će donijeti Rješenje o izvršenju rješenja putem prisile – odvođenjem izvršenika uz pratnju MUP-a i civilne zaštite u organiziranu karantenu.



Bolovanje i naknada plaće

Ako je osoba koja je u samoizolaciji zaposlena, radi otvaranja bolovanja se javlja svom izabranom liječniku telefonskim putem.



Što se naknade plaće tiče, ona se isplaćuje na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od prvog dana korištenja prava, tj. otvaranja bolovanja zbog izolacije, odnosno samoizolacije radi koronavirusa.



Zbog konstantnog razvoja epidemiološke situacije, bitno je pratiti službene stranice (HZZO) zbog eventualnih izmjena.

​​​​​​​