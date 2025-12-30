Rusija tuži njemačkog kipara zbog ismijavanja Putina

Sud u Rusiji u utorak je odgodio kazneni postupak protiv njemačkog kipara Jacquesa Tillyja zbog njegovih karnevalskih kola s karikaturama ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sudac Konstantin Očirov naveo je da je branitelj optuženika na poslovnom putu i odgodio ročište za kraj siječnja. Sudac na Okružnom sudu Basmani u Moskvi najprije je ročište zakazao za 28. veljače, a onda ga ipak u sudskom kalendaru najavio za 28. siječnja. Tilly je optužen za klevetu ruskih državnih vlasti, što uključuje vojsku i Putina kao vrhovnog zapovjednika, navodi sud.

Prema ovom zakonu, čija je primjena vrlo nejasno formulirana, umjetniku prijeti novčana kazna ili do 10 godina zatvora. Tilly je najpoznatiji po svojim satiričnim tematskim kolima u karnevalskoj paradi Ružinog ponedjeljka u Düsseldorfu. Nekoliko njegovih kola prikazivalo je velike lutke vođe Kremlja, neke prekrivene krvlju. Godine 2022., nakon što su ruske snage izvršile invaziju na Ukrajinu, Tilly je izradio karikaturu Putina kako pokušava progutati susjednu zemlju, uz riječi "Uguši se njome!"

U razgovoru za agenciju dpa u Düsseldorfu u utorak, prije nego je ipak zakazana za 28. siječnja, Tilly je rekao da je činjenica da će presuda biti izrečena nakon ovogodišnjeg karnevala 16. veljače dobra: "Tada kola koje gradimo i dalje mogu biti obuhvaćena presudom." Njemački je umjetnik ranije za dpa rekao da je navikao na prijetnje zbog svojih kola i da se ne boji ruske odmazde. "Činjenica da totalitarna država poput Rusije sada cilja na mene je, naravno, novi razvoj događaja", rekao je.

Iako je priznao da više ne može putovati u zemlje koje imaju sporazume o izručenju s Rusijom, Tilly je rekao da je to mala cijena koju treba platiti u usporedbi s onim što moraju podnositi zatvoreni ruski disidenti. Međutim, optužnice nisu pročitane na ročištu u utorak, kojem je prisustvovalo nekoliko predstavnika njemačkog veleposlanstva, stoga još nije poznato za što se točno Tilly progoni.