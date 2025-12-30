Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 183
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
RASPISUJE SE NOVI NATJEČAJ

Ivona Šimunović od 19. siječnja v.d. ravnateljica Dubrovačkih ljetnih igara

Dubrovačke ljetne igre
Foto: Grgo Jelavić/Pixsell
1/3
VL
Autor
Srebrenka Parlov/Hina
30.12.2025.
u 20:49

Gradonačelnik Franković zahvalio je Marijeti Radić Grabovac na izuzetnoj organizaciji 76. Dubrovačkih ljetnih igara te na posvećenosti koju je uložila u obnašanje dužnosti v.d. ravnateljice od lipnja ove godine

Odlukom gradonačelnika Dubrovnika Mate Frankovića, nakon provedenog natječaja za ravnatelja Dubrovačkih ljetnih igara raspisat će se ponovljeni natječaj, a do završetka novog natječaja dužnost v.d. ravnateljice od 19. siječnja obnašat će Ivona Šimunović, priopćeno je u utorak. U dogovoru s aktualnom v.d. ravnateljicom, Marijetom Radić Grabovac, navedenu će dužnost obnašati do 18. siječnja, dodaje se u priopćenju iz Grada Dubrovnika.

Gradonačelnik Franković zahvalio je Marijeti Radić Grabovac na izuzetnoj organizaciji 76. Dubrovačkih ljetnih igara te na posvećenosti koju je uložila u obnašanje dužnosti v.d. ravnateljice od lipnja ove godine. Ivona Šimunović rođena je u Dubrovniku 1979. godine gdje je završila srednju Umjetničku školu Luke Sorkočevića. Diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2002. u klasi prof. Zlatka Kauzlarića Atača. Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika. 

Osim slikarskim, bavi se i pedagoškim radom. Profesor je likovne kulture, a od 2020. radi kao kustos i muzejski pedagog u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik gdje sudjeluje u osmišljavanju i realizaciji edukativnog programa Umjetničke galerije Dubrovnik. Od 2022. Ivona Šimunović članica je Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika za muzejsku-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i očuvanje kulturne baštine. Članica je Upravnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik, kao predstavnik Stručnog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik. Njezini se radovi mogu pronaći u privatnim i javnim muzejskim kolekcijama u Hrvatskoj i inozemstvu, naveli su iz dubrovačke gradske uprave.
Teška bitka za najbolji komad odojka na Dolcu: Gužve su ogromne, pogledajte ponudu
Ključne riječi
Ivona Šimunović MARIJETA RADIĆ GRABOVAC ravnateljica Dubrovnik dubrovačke ljetne igre Mate Franković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!