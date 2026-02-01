Naši Portali
Najnovije vijesti
Je li moguće?

Film o Melaniji srušio rekorde: u prvom vikendu zaradio milijune unatoč katastrofalnim prognozama

Autor
Milena Zajović
01.02.2026.
u 21:08

Dokumentarac o američkoj prvoj dami Melaniji Trump postigao je nevjerojatan uspjeh na kino blagajnama. Samo u prvom tjednu, prikupio je sedam milijuna dolara, što ga čini najgledanijim nefikcijskim filmom u ovom desetljeću

Ukupna zarada filma "Melania" u prvom vikendu prikazivanja najveće je otvaranje za jedan nefikcijski film u posljednjem desetljeću, izvjestio je ugledni časopis Deadline. Prethodni rekorder bio je film "After Death" iz 2023. godine, koji je na otvaranju zaradio pet milijuna dolara. Ovakav uspjeh Melanijinog dokumentarca posebno je iznenađujući s obzirom na to da su prve procjene, prema Varietyju, predviđale debi između tri i pet milijuna dolara, dok su neke druge projekcije bile još pesimističnije. Dojmu neuspjeha doprinijele su i snimke praznih dvorana diljem svijeta, no čini se da su agresivni marketing i ogroman broj ekrana na kojima se film prikazuje ipak postigli željeni efekt.

Svečana premijera filma "Melania" održana je u četvrtak, 29. siječnja, u novouređenom Kennedy Centru, neposredno prije globalnog prikazivanja koje je počelo u petak. Projekt je financijski podržan značajnim ugovorom od 40 milijuna dolara s Amazon MGM Studios, uz dodatnih 35 milijuna dolara uloženih u marketinšku kampanju, zbog čega su ga mnogi okarakterizirali kao "mito za predsjednika". Projekt također označava mnogima zabrinjavajući povratak redatelja Bretta Ratnera na velika platna, nakon što ga je šest različitih žena, uključujući glumicu Oliviju Munn, optužilo za seksualno zlostavljanje tijekom pokreta #MeToo. Redatelj se, otkriveno je ovih dana, u mnogo navrata spominje i u Epsteinovim spisima.

Prva dama, 55-godišnja Melania, koja je ujedno i izvršna producentica dokumentarca, održala je privatnu pretpremijeru filma u Bijeloj kući u subotu, 24. siječnja. To se događalo u vrijeme dok su se u Minneapolisu odvijali prosvjedi zbog smrtonosne pucnjave u kojoj je granična patrola ubila Alexa Prettija, a Melania je okupljanje prijatelja i obitelji nazvala 'povijesnim trenutkom'. Sam film pruža selektivan uvid u njen život u tjednima koji su prethodili drugoj inauguraciji predsjednika Donalda Trumpa u siječnju 2025. godine. 

Čini se da ovo nije kraj njenih Hollywoodskih angažmana: u studenom je na platformi X otkrila da je pokrenula novu produkcijsku tvrtku pod nazivom Muse Films. Njezin viši savjetnik i agent, Marc Beckman, potvrdio je da će Muse Films nastaviti s produkcijom lifestyle sadržaja za film i televiziju i nakon uspjeha filma 'Melania', s posebnim fokusom na teme koje privlače žensku publiku. Beckman je naveo kako će se baviti područjima poput mode, umjetnosti, glazbe, sporta i zabave, ali i tehnologije, obitelji te zdravlja i wellnessa.

dokumentarni film rekord #Metoo premijera film Donald Trump Melania Trump

